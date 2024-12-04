В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии. Об этом передает Meduza со ссылкой на немецкое агентство DPA.
В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по немецкому вертолету
По информации агентства, этот инцидент упомянула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
Подробностей Бербок не привела. Когда произошел инцидент, неизвестно. О последствиях также не сообщается.
DPA отмечает, что сигнальные боеприпасы применяются только в чрезвычайных ситуациях. Вертолет, как отмечает агентство, выполнял наблюдательную миссию над Балтийским морем. Там, по словам Бербок, постоянно находятся суда, которые помогают в обходе санкций против России. Она анонсировала увеличение количества патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.
Российская сторона пока не комментировала эту информацию.