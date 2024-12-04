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В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по немецкому вертолету

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Вертолет Ка-52. Фото несет иллюстративный характер.
Вертолет Ка-52. Фото несет иллюстративный характер. Фото: EPA/Scanpix

В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии. Об этом передает Meduza со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По информации агентства, этот инцидент упомянула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Подробностей Бербок не привела. Когда произошел инцидент, неизвестно. О последствиях также не сообщается.

DPA отмечает, что сигнальные боеприпасы применяются только в чрезвычайных ситуациях. Вертолет, как отмечает агентство, выполнял наблюдательную миссию над Балтийским морем. Там, по словам Бербок, постоянно находятся суда, которые помогают в обходе санкций против России. Она анонсировала увеличение количества патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.

Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

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