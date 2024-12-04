Неловкие параллели: почему дела против Трампа и сына Байдена подрывают веру американцев в правосудие

Чем эти дела отличаются?

Разумеется, между делами против Хантера Байдена и Дональда Трампа есть и значительные различия. Например, в отличие от экс-президента, Хантер Байден никогда не занимал руководящих должностей в правительстве. А нью-йоркское дело - только один из многочисленных случаев уголовного преследования Трампа, в которых идет речь о намного более серьезных и совершенных недавно преступлениях. Тем не менее, избранный президент не делает между ними различий и утверждает, что все ведущиеся против него расследования имеют политические мотивы; он считает их охотой на ведьм, призванной помешать его победе на выборах.

Но какими бы ни были эти различия, и Трамп, и Байден задавали похожие вопросы о неуместном политическом влиянии на их дела. Хотя при этом демократы настаивали, что суд над Байденом велся законно, а республиканцы считали приговор Хантеру Байдену по делам о покупке оружия и уходе от налогов триумфом правосудия.

Как говорит Келвин Макмунигал, профессор права в университете Кейс-Вестерн-Резерв и бывший помощник федерального прокурора США, в основном неправильно считать, что политические соображения могут влиять на действия прокуроров. Вместе с тем, эксперт отмечает, что публике могут быть неизвестны все тонкости и соображения, которые стоят за решением о возбуждении уголовного дела.