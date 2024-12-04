Между Дональдом Трампом и Джо Байденом не слишком много общего. Однако примечательно, насколько похоже звучали их заявления в связи с уголовными делами, в которых затрагиваются их личные интересы. И эти слова они оба произносили на фоне бурного возмущения оппонентов и даже некоторых членов их собственных партий.
Неловкие параллели: почему дела против Трампа и сына Байдена подрывают веру американцев в правосудие
Это перевод заметки Энтони Зуркера, опубликованной на сайте BBC News. Оригинал на английском языке можно прочитать тут.
Когда Джо Байден в воскресенье сообщил о полном и безусловном помиловании Хантера Байдена, он утверждал, что его сына преследуют несправедливо.
«Любой здравомыслящий человек, который посмотрит на факты в деле Хантера, придет только к одному выводу: Хантера выбрали только потому, что он мой сын - а так делать нельзя», - заявил Джо Байден.
Слова Байдена о политизации системы правосудия очень напоминали заявления, которые постоянно делает Трамп. Чаще всего - по поводу рассматриваемого в Нью-Йорке дела о выплатах за молчание порнозвезде Сторми Дениэлс. Экс-президента признали виновным по множеству пунктов обвинения в фальсификации деловой документации для сокрытия нарушений при финансировании предвыборной кампании.
«В Нью-Йорке происходят совершенно ужасающие вещи, - сказал по этому поводу известный республиканский сенатор из Южной Каролины, доверенное лицо Трампа Линдси Грэм. - Я думаю, что это избирательное уголовное преследование по политическим мотивам».
Что общего между двумя делами?
У уголовных дел против Хантера Байдена и Дональда Трампа действительно есть определенные схожие черты, вызвавшие резкое недовольство юридическими процедурами.
И то, и другое дело рассматривалось в суде в 2024 году, то есть через несколько лет после того, как произошли инциденты, из-за которых эти дела возбуждались. Трамп делал выплаты Сторми Дениэлс в 2016 году. Хантер Байден подал заявку на покупку пистолета, в которой отрицал употребление наркотиков, в 2018-м; при этом налоговые документы с ложными утверждениями были датированы 2016-м и 2019 годами.
В обоих делах происходили неожиданные повороты, когда многим уже казалось, что они не дойдут до суда. Все говорило о том, что расследование против Трампа в Нью-Йорке будет прекращено после того, как окружным прокурором Манхэттена вместо Сайруса Вэнса был назначен Элвин Брэгг. Между тем, соглашение о признании Хантером Байденом вины в обмен на освобождение от тюремного заключения в самый последний момент развалилось из-за вопросов, которые возникли у судьи.
Кроме того, в обоих делах американские законы применялись достаточно новым образом или же в необычных обстоятельствах.
Выдвинутые против Трампа обвинения в незаконном финансировании предвыборной кампании относятся к федеральным преступлениям (то есть их не должны были рассматривать на уровне штата). Однако до этого федеральные прокуроры не стали возбуждать по этому поводу уголовное дело.
При этом дела о нарушениях при заполнении декларации для покупки оружия, подобных тем, что были у Хантера Байдена, редко возбуждаются, если они не связаны с более серьезными преступлениями. А попытки сына президента уйти от уплаты налогов закончились штрафами и выплатами задним числом - уголовные обвинения после этого обычно не выдвигаются.
И действительно, во вторник юридическая команда Трампа провела прямые параллели между двумя этими делами и заявила, что помилование Хантера Байдена стало прецедентом для отмены приговора Трампу в Нью-Йорке.
«Президент Байден заявил, что „на этот процесс повлияли исключительно политические вопросы, что привело к вынесению неправосудного решения“, - написали адвокаты избранного президента. - Эти слова равносильны такому невероятному обстоятельству, что президент Байден осуждает действия своего собственного [Министерства юстиции]». «Это дело вообще не должно было возбуждаться», - считают адвокаты.
Чем эти дела отличаются?
Разумеется, между делами против Хантера Байдена и Дональда Трампа есть и значительные различия. Например, в отличие от экс-президента, Хантер Байден никогда не занимал руководящих должностей в правительстве. А нью-йоркское дело - только один из многочисленных случаев уголовного преследования Трампа, в которых идет речь о намного более серьезных и совершенных недавно преступлениях. Тем не менее, избранный президент не делает между ними различий и утверждает, что все ведущиеся против него расследования имеют политические мотивы; он считает их охотой на ведьм, призванной помешать его победе на выборах.
Но какими бы ни были эти различия, и Трамп, и Байден задавали похожие вопросы о неуместном политическом влиянии на их дела. Хотя при этом демократы настаивали, что суд над Байденом велся законно, а республиканцы считали приговор Хантеру Байдену по делам о покупке оружия и уходе от налогов триумфом правосудия.
Как говорит Келвин Макмунигал, профессор права в университете Кейс-Вестерн-Резерв и бывший помощник федерального прокурора США, в основном неправильно считать, что политические соображения могут влиять на действия прокуроров. Вместе с тем, эксперт отмечает, что публике могут быть неизвестны все тонкости и соображения, которые стоят за решением о возбуждении уголовного дела.
«Конгресс и законодательные органы штатов любят принимать различные законы об уголовных преступлениях и они редко их отменяют, потому что тут играет роль политика, - говорит эксперт. - Все хотят проявлять жесткость при борьбе с преступностью. В результате в законах прописывают массу различных преступлений, по многим из которых не возбуждаются дела».
По словам Макмунигала, эта проблема широко не обсуждается, что приводит к появлению обвинений в двойных стандартах и политическом влиянии как со стороны демократов, так и республиканцев.
Что для Трампа значит помилование сына Байдена?
Вне зависимости от того, были ли обвинения против Хантера Байдена и Трампа оправданы с точки зрения прокурорской практики, их обоих признали виновными в совершенных ими преступлениях.
Хантера Байдена помиловали, поэтому никаких последствий для него решение суда иметь не будет. А Трамп готовится к возвращению в Белый дом, и очень похоже, что от потенциального приговора его защитит сама природа той высокой должности, которую он займет. Его победа на выборах уже привела к отмене возбужденных против него федеральных уголовных дел.
Сложившееся в обществе представление о том, что система правосудия использует двойные стандарты для богатых и имеющих власть людей, возможно, не столь далеко от истины. По словам Джона Гира, профессора политологии в университете Вандербильта, таким образом подрывается вера американцев в справедливое преследование преступников.
Вместе с тем, он думает, что по сравнению с более глубокими и системными проблемами американской юридической системы обвинения в избирательном применении правосудия - это как камушек, брошенный в очень большое озеро.
«Правосудие никогда не было слепым, - объясняет Гир. - Вместе с тем, в некоторые периоды времени оно оставалось более беспристрастным, чем в другие».
Как считает Гир, последние события демонстрируют общее недоверие американцев ко всем ветвям власти в стране, в том числе к Конгрессу, президенту и Верховному суду.
Трамп это недоверие активно использовал и часто возмущался вашингтонским «болотом», обещая провести в нем радикальные реформы. Сторонники избранного президента считают, что более традиционные политики попросту неспособны (или не хотят) пойти на такие шаги.
В более широком контексте как жалобы Трампа на политические преследования, так и похожие утверждения Джо Байдена, отражают общий кризис доверия американцев к своим институтам власти. И оба политика воспользовались этим недоверием, когда попали в трудную ситуацию с точки зрения закона.
А тот факт, что Байден использовал трамповскую риторику, когда объяснял свое решение о помиловании сына, лишь поможет будущему президенту подорвать именно те институты, которым нынешний хозяин Белого года служил многие годы - и обещал их защищать.