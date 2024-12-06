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Сравнение цен Rus.Postimees: узнайте, насколько подорожала праздничная продуктовая корзина за год

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Декабрь - месяц нескончаемых трат.
Декабрь - месяц нескончаемых трат. Фото: ChatGPT

Совсем скоро жителей Эстонии накроет рождественско-новогодняя суета: и даже если кто-то смог сэкономить на подарках благодаря скидкам прошедшей недавно «черной пятницы», впереди всех нас ждут неизбежные траты на праздничный стол. Во сколько же он обойдется нам в этом году?

В октябре 2024 года индекс потребительских цен вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 4,1% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с октябрем прошлого года товары подорожали на 2,3%, а услуги - на целых 7,1%. Давайте же рассмотрим рост цен на наглядном примере, сравнив праздничную продуктовую корзину за прошлый год и нынешний.

Так как кто-то отмечает либо Рождество, либо Новый год, а кто-то не прочь отметить два праздника сразу, наше меню будет «гибридным» - с оливье, икрой, кровяными колбасками и глинтвейном. В конце концов, блюда все предпочитают разные, а объединив традиции двух праздников мы сможем подсчитать, во сколько в среднем обойдется стол и 24 декабря, и 31.

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