Сравнение цен Rus.Postimees: узнайте, насколько подорожала праздничная продуктовая корзина за год

В октябре 2024 года индекс потребительских цен вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 4,1% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с октябрем прошлого года товары подорожали на 2,3%, а услуги - на целых 7,1%. Давайте же рассмотрим рост цен на наглядном примере, сравнив праздничную продуктовую корзину за прошлый год и нынешний.