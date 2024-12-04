Полиция Грузии пришла с обысками в офисы оппозиционных партий. Задержан и избит один из лидеров оппозиции

По данным СМИ, полиция обыскала офисы «Коалиции за перемены», партий «Дроа» и «Гирчи - Больше свободы», а также один из штабов партии «Единое национальное движение», созданной бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

После обысков задержаны основатель Mtavari и один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия и активист, один из членов «Коалиции за перемены» Гела Хасая. Местные издания сообщают, что Гварамию при задержании избили.

Police physically assaulted and arrested Coalition for Change leader Nika Gvaramia pic.twitter.com/kdBFFV2BOt — Mtavari TV (@MtavariChannel) December 4, 2024

Обыски и задержания прошли накануне очередных акций протеста, которые, как ожидается пройдут, в нескольких городах вечером 4 декабря. Протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября. Они начались после решения грузинских властей приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. По словам правозащитников, многие участники акций жалуются на действия полиции, которая жестко разгоняет и избивает протестующих. С начала протестов задержаны более 300 человек. Многие задержанные и пострадавшие получили травмы.

Обыски и задержания прошли накануне очередных акций протеста, которые, как ожидается пройдут, в нескольких городах вечером 4 декабря. Протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября. Они начались после решения грузинских властей приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

По словам правозащитников, многие участники акций жалуются на действия полиции, которая жестко разгоняет и избивает протестующих. С начала протестов задержаны более трехсот человек. Многие задержанные и пострадавшие получили травмы.