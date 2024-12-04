Эксперт по безопасности Райнер Сакс в беседе с ведущей передачи Sõjastuudio Уллой Лянтс сказал, что теперь стало обычным явлением то, что дроны, нацеленные на Украину, вместо этого оказываются в Беларуси.
Райнер Сакс в передаче Sõjastuudio: уже стало нормой, что российские дроны вместо Украины улетают в Беларусь
Сакс считает, что если так и будет продолжаться, то россиянам просто больше не будет смысла атаковать Украину с помощью дронов.
- Президент Украины признал, что у украинской армии нет сил освободить все оккупированные территории и что решения будут искать по дипломатическим каналам. Возможно ли это вообще, чтобы Украина положила конец войне посредством дипломатии, и таким образом, чтобы это Украину удовлетворило?
- Конечно, это будет делаться не в одиночку, для этого на Россию должно быть очень сильное международное давление. В настоящее время это давление существует в форме санкций. Санкции - очень мощное оружие, с их помощью можно серьезно оказать давление на Россию.
Возможно введение дополнительных санкций, и это наверняка окажет очень сильное влияние на Россию и в будущем. Как в экономическом смысле, так и в политическом. Россия может попытаться изолировать себя, она, конечно, сможет выстроить какие-то дипломатические контрмеры, но санкции таким образом снять невозможно.
К сожалению, западные страны не смогли обеспечить постоянный высокий уровень дипломатического давления на Россию, которое россиянам пришлось бы постоянно отражать. Ни европейские страны, ни США не смогли взять эту стратегическую инициативу в свои руки, и это самый большой недостаток в действиях Европы и США.
- Получит ли в этом случае Украина более или менее все необходимое, чтобы пережить еще одну зиму на фронте?
- Точно неизвестно, потому что никто не раскрывает, сколько обещанной помощи было отправлено в Украину. Президент Украины говорит, что есть проблемы с военной техникой и что ПВО не хватает, чтобы прикрыть всю Украину, но давайте будем честными, перевезти помощи для ПВО столько, чтобы прикрыть всю территорию Украины, не представляется возможным.
На самом деле возможности ПВО Украины сильно улучшились, так что этому роду войск еще довольно многое досталось. Прежде всего же сейчас Украине не хватает штатного вооружения для оснащения пехотных бригад.
Сейчас уходящая администрация США пытается оправдаться выделением помощи в последний момент, но, на мой взгляд, это циничное поведение с их стороны, потому что за всю кампанию Украине фактически не было предоставлено существенной помощи. Сейчас решения принимаются в спешке до конца правления, но уже явно поздно. Но хотя да, все же лучше поздно, чем никогда.
- Если говорить о том, что происходит на фронте, то прогресс небольшой, но давление со стороны россиян по-прежнему велико...
- В настоящее время Россия способна активно атаковать участок западнее Донецка, в Покровском районе, и на территории Донбасса есть несколько небольших городов, которые находятся на грани падения. В то же время прогресс с ноября все еще относительно медленный. В октябре России удалось продвигаться активнее, но сейчас эти более активные места все еще находятся в очень узком пространстве.
Россияне также нападают под Харьковом и очень активно в Курской области, чтобы вернуть территорию под свой контроль. Однако если посмотреть на всю линию фронта, то действие все равно происходит на очень небольших участках.
Сами украинцы опасаются, что дополнительные наступления могут произойти в Запорожской области, а также в Херсонской области, где Россия может снова попытаться форсировать реку. В то же время я склонен думать, что это скорее символические разговоры, и у российской армии в действительности нет сил форсировать. Если бы они это сделали, это было бы очень большим подарком украинцам, потому что потери российской армии в таком случае были бы ужасающими.
- Внимание к возможности нападения на Запорожье уже давно привлекалось, но этого не произошло пока...
- Я предполагаю, что реальность такова, что, возможно, на этой линии фронта планировалось какое-то более крупное наступление, но войска оттуда в итоге были переброшены в Курскую область, а также в направлении Донбасса, особенно в Покровск, чтобы наступление могло продолжаться.
Однако по большому счету все, чего добилась Россия, - это очень локальная тактическая цель. И украинский фронт остается несдвинутым, прорыв не достигнут, оборона держится. Хотя в СМИ много нытья и нытья о том, что не хватает боеприпасов и не удалось сформировать новые бригады, потому что в Украине проблемы с мобилизацией, но я все равно думаю, что этот дефицит боеприпасов у Украины уже не такой острый, каким он был в начале 2023 года.
- Во время атаки беспилотников на Украину прошлой ночью в воздушное пространство Беларуси вошли более 20 дронов, сейчас это происходит уже постоянно?
- Это относительно обычное дело, и Беларусь уже давно перестала делать официальные заявления по этому поводу. Дело в том, что украинские средства РЭБ, которые используются для нарушения работы навигационной системы дронов, стали настолько совершеннее, что они просто сбивают дроны с траектории, чтобы они ушли туда, где им в итоге предстоит оказаться.
В этом смысле ситуация достаточно интригующая: если сейчас большое количество дронов снова начнет покидать украинское воздушное пространство, в какой-то момент атаки дронов на Украину станут бессмысленными.
- Идет уже третья зима войны, как зима влияет на происходящее на фронте?
- Изменение погодных условий больше всего повлияет на военно-воздушные силы и использование дронов. В настоящее время там преимущественно пасмурно и дождливо, что вынуждает задействовать меньше авиации, что облегчает ситуацию на фронте.
Россия не может сбрасывать планирующие бомбы. При этом использование дронов также усложнилось, что, безусловно, является проблемой и для украинцев, поскольку Украина добилась успеха, используя сочетание артиллерии, авиации и беспилотников, и если из этой комбинации выпадет один элемент, то сразу станет трудно.