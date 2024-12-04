Райнер Сакс в передаче Sõjastuudio: уже стало нормой, что российские дроны вместо Украины улетают в Беларусь

Россияне также нападают под Харьковом и очень активно в Курской области, чтобы вернуть территорию под свой контроль. Однако если посмотреть на всю линию фронта, то действие все равно происходит на очень небольших участках.

Сами украинцы опасаются, что дополнительные наступления могут произойти в Запорожской области, а также в Херсонской области, где Россия может снова попытаться форсировать реку. В то же время я склонен думать, что это скорее символические разговоры, и у российской армии в действительности нет сил форсировать. Если бы они это сделали, это было бы очень большим подарком украинцам, потому что потери российской армии в таком случае были бы ужасающими.

- Внимание к возможности нападения на Запорожье уже давно привлекалось, но этого не произошло пока...

- Я предполагаю, что реальность такова, что, возможно, на этой линии фронта планировалось какое-то более крупное наступление, но войска оттуда в итоге были переброшены в Курскую область, а также в направлении Донбасса, особенно в Покровск, чтобы наступление могло продолжаться.