«Как в девяностые...»: неизвестные украли древесные отходы на тысячи евро

«Это уже вторая куча древесных остатков, которая исчезает таким образом - как будто снова живем в девяностые, когда для защиты хвороста нужно было нанимать охранников с ружьями, - рассказал руководитель проекта OÜ Vikatimees Янек Пабор. - Мы выбрали это место, потому что оно было удобно с точки зрения логистики, а также казалось безопасным, ведь рядом находятся здания Министерства обороны».