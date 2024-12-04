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«Как в девяностые...»: неизвестные украли древесные отходы на тысячи евро

Перевод: Каролийна Вертяева
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Территория рядом со зданием Министерства обороны в Тарту, использовалась Vikatimees для хранения отходов лесозаготовок. Поскольку место казалось безопасным, охраны здесь не было. Однако это болезненно окупилось, воры опустошили площадь.
Территория рядом со зданием Министерства обороны в Тарту, использовалась Vikatimees для хранения отходов лесозаготовок. Поскольку место казалось безопасным, охраны здесь не было. Однако это болезненно окупилось, воры опустошили площадь. Фото: Kristjan Teedema

Во вторник сотрудники компании OÜ Vikatimees, занимающейся уходом за деревьями и валкой леса, планировали доставить дополнительные древесные отходы на свою площадку по адресу Puiestee 112c в Тарту. Однако их ждал неприятный сюрприз: большая часть ценных древесных остатков исчезла.

Поскольку стоимость украденных отходов составляет от 3000 до 5000 евро, компания решила назначить вознаграждение в размере 1000 евро за информацию, которая поможет найти воров.

«Это уже вторая куча древесных остатков, которая исчезает таким образом - как будто снова живем в девяностые, когда для защиты хвороста нужно было нанимать охранников с ружьями, - рассказал руководитель проекта OÜ Vikatimees Янек Пабор. - Мы выбрали это место, потому что оно было удобно с точки зрения логистики, а также казалось безопасным, ведь рядом находятся здания Министерства обороны».

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