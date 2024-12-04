Во вторник сотрудники компании OÜ Vikatimees, занимающейся уходом за деревьями и валкой леса, планировали доставить дополнительные древесные отходы на свою площадку по адресу Puiestee 112c в Тарту. Однако их ждал неприятный сюрприз: большая часть ценных древесных остатков исчезла.
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«Как в девяностые...»: неизвестные украли древесные отходы на тысячи евро
Поскольку стоимость украденных отходов составляет от 3000 до 5000 евро, компания решила назначить вознаграждение в размере 1000 евро за информацию, которая поможет найти воров.