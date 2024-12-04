Эстонский мясопроизводитель Nõo Lihatöstus открыл новый магазин в мясном зале рынка на Балтийском вокзале Таллинна. В магазине продается как обычный товар по доступной цене, так и эксклюзивные изделия, которые невозможно найти в обычном магазине.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Компания Nõo Lihatööstus открыла на Балтийском вокзале новый магазин
Директор по продажам и маркетингу Nõo Lihatööstus, председатель совета предприятия Симмо Круустюк сказал на открытии магазина, что компания давно подумывала об открытии магазина в Таллинне, чтобы еще больше подчеркнуть свой бренд. Производство компании находится в поселке Ныо в Тартумаа, и в Южной Эстонии бренд гораздо более известен, пояснил Круустюк.