ГАЛЕРЕЯ Компания Nõo Lihatööstus открыла на Балтийском вокзале новый магазин

Директор по продажам и маркетингу Nõo Lihatööstus, председатель совета предприятия Симмо Круустюк сказал на открытии магазина, что компания давно подумывала об открытии магазина в Таллинне, чтобы еще больше подчеркнуть свой бренд. Производство компании находится в поселке Ныо в Тартумаа, и в Южной Эстонии бренд гораздо более известен, пояснил Круустюк.

Кроме того, по словам Круустюка, они хотят предложить несколько иной выбор, чем обычно можно найти в магазине розничной торговли. Nõo Lihatööstus также продает свою продукцию учреждениям и компаниям, таким как кафе, рестораны и школы, и им предлагаются другие продукты в сравнении с ассортиментом для розничных покупателей. Некоторые из этих особых товаров сейчас продаются и в магазине в Таллинне.