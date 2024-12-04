Сайт банка Luminor не работает

Примерно с 17.00 среды при заходе на сайт Luminor можно было видеть не до конца загружающуюся информацию с символикой банка, но использовать сайт было невозможно. Примерно через 15 минут на странице появилось сообщение и извинения. «Дорогой клиент! Наш сайт в данный момент находится на техническом обслуживании и поэтому временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», - говорилось на сайте Luminor.

Postimees пообщался с клиентом банка, который выразил недовольство сложившейся ситуацией. «Опять они не смогли справиться с обеспечением работы своего «на коленке» сделанного интернет-банка. Но если они хотят от вас денег, они всегда на месте», - сказал разочарованный клиент Luminor, обратившийся в Postimees.

Насколько известно Postimees, проблем с карточными платежами у клиентов Luminor сейчас нет.

В последние годы на сайте Luminor и в платежах картами этого банка неоднократно возникали сбои. В 2023 году банк получил от Финансовой инспекции штраф в размере 32 000 евро, что стало максимальным штрафом за такое нарушение. Тогда банк извинился перед клиентами.

Мы обновим новость комментарием Luminor при первой возможности.