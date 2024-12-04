В Ласнамяэ открылся новый социальный центр

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, клиенты социального центра Ласнамяэ давно ожидали завершения строительства нового здания. «Строительный процесс был сложным, так как в разгар работ подрядчик обанкротился, и нам пришлось искать нового, что существенно увеличило продолжительность проекта по сравнению с первоначальным планом. Новые современные помещения и созданное вокруг них городское пространство помогут нам развивать услуги социального центра как для пожилых людей, так и для клиентов детского дневного центра», - отметила Юрченко.

Функционально здание разделено на три части: дневной центр для пожилых людей, детский дневной центр и помещения для организации услуг на дому. В связи с этим здание поделено на две отдельные секции. Для каждого вида услуг предусмотрены отдельные рабочие и функциональные помещения, в том числе зона для приема пищи и санитарные помещения. На цокольном этаже расположены подсобные помещения и тепловой узел, на чердаке находятся технические комнаты. Залы общего пользования размещены на втором этаже. На крыше установлены солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию и способствуют экологичной работе центра.

Социальный центр Ласнамяэ был основан в 1996 году для поддержки пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, семей с детьми и других жителей района, нуждающихся в помощи. Цель центра - предоставление социальных услуг, которые помогают улучшить и сохранить качество жизни населения.

Стоимость строительства нового здания социального центра - 2,85 млн евро. Строительные работы начинали компании Eviko AS и Eviko Inseneribüroo OÜ, а завершила их компания Montreco OÜ.