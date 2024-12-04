Рийгикогу установил с 2026 года новый порог необлагаемого налогом дохода

Поправки к закону были приняты 55 голосами «за» при 12 «против».

В прошлом году были приняты поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым со следующего года будет введен единый необлагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, или 8400 евро в год.

Исключение сделано для людей пенсионного возраста, для которых действует более высокий необлагаемый доход. Согласно закону, стандартный необлагаемый налогом доход будет применяться с 2026 года.

Также обновлен порог для получения необлагаемых налогом пособий. Закон обновляет положения о суточных, питании на судах и самолетах, расходах на развлечения, рекламных подарках, проживании работника в гостинице, расходах на укрепление здоровья работника, сувенирах, подаренных некоммерческими организациями, и возмещении расходов на использование личного автомобиля.

Во втором чтении в проект были внесены поправки, касающиеся освобождения от налога использования личного автотранспорта военнослужащего, медицинских осмотров и пособий в связи с травмой или гибелью.

Также был уточнен перечень услуг по укреплению здоровья, расходы на которые работодатель освобождает от налога. Также было решено добавить НКО Freedom Convoy в список ассоциаций, которым юридические лица могут делать пожертвования в пользу Украины без уплаты подоходного налога.