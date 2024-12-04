ФОТО, ВИДЕО В лыжной столице Эстонии заработали снежные пушки

В зимней столице, Отепя, сегодня началось производство снега. По данным портала ilm.ee, сейчас в Отепя уже три градуса мороза, и такие зимние холода позволяют начать искусственно делать снег.
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В зимнем парке Otepää Winterplace в центре Отепя сейчас работают пять пушек. «Погода в этом году не очень благоприятствует лыжникам в смысле минусовых градусов, поглядим, что принесут следующие дни, - сказал Сийм Калда, глава Otepää Winterplace. - В любом случае, мы постараемся открыться не позднее Рождества, чтобы каждый смог приехать сюда всей семьей».