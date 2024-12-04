ФОТО, ВИДЕО В лыжной столице Эстонии заработали снежные пушки

В зимнем парке Otepää Winterplace в центре Отепя сейчас работают пять пушек. «Погода в этом году не очень благоприятствует лыжникам в смысле минусовых градусов, поглядим, что принесут следующие дни, - сказал Сийм Калда, глава Otepää Winterplace. - В любом случае, мы постараемся открыться не позднее Рождества, чтобы каждый смог приехать сюда всей семьей».