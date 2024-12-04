Комитет по нематериальному наследию ЮНЕСКО на своей сессии в Парагвае принял решение включить в представительный список нематериального культурного наследия человечества традицию приготовления и употребления мульгаской каши, а также представленную совместно Эстонией и Украиной традицию украшения пасхальных яиц писанками.
Традиционное эстонское блюдо признано культурным наследием ЮНЕСКО
«Нематериальное культурное наследие играет важную объединяющую роль для сообществ, особенно в трудные времена. В список наследия включаются только те явления, которые являются живыми и значимыми частью повседневной жизни и идентичности людей. Это большая честь для мульгаской и украинской общин, которые проделали огромную работу, чтобы их традиции, передаваемые из поколения в поколение, попали в этот престижный список ЮНЕСКО», - заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.
Писанка - это традиционно украшенное украинское пасхальное яйцо, изготовленное с использованием техники батика. Орнаменты наносятся воском с помощью специального инструмента, а затем яйцо окрашивается красками. Символы, используемые в узорах, имеют глубокий смысл и передают пожелания или сообщения.
Писанки не предназначены для употребления в пищу. Их часто освящают в церкви на Пасху, а затем приносят домой или дарят близким. Писанки также преподносят на важные жизненные события, такие как рождение ребенка, крестины или свадьба. Во время войны писанка продолжает объединять украинцев по всему миру. Женщины пишут защитные символы для своих близких, находящихся на фронте.
Эстония и Украина совместно подали заявку на включение традиции украшения писанок в список ЮНЕСКО.
Мульгаская каша - это традиционное блюдо из картофеля и крупы с добавками, родом из Южной Эстонии, региона Мульгимаа. Каша приобрела популярность по всей Эстонии в конце XIX века. Рецепт основан на использовании местных ингредиентов.
Традиция приготовления и употребления мульгаской каши передается из поколения в поколение в семьях. Кроме того, в школах и кружках Мульгимаа проходят мастер-классы по приготовлению каши, которые являются частью изучения местного языка и культуры. Это блюдо остается важным элементом меню на региональных мероприятиях и в общественных учреждениях.
Для включения мульгаской каши в список ЮНЕСКО поддержку выразили сотни членов мульгаской общины, а также местные организации, школы и ассоциации.
В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже включены культурный ландшафт Кихну, традиция песенных и танцевальных праздников Эстонии, Латвии и Литвы, народная песня сету «леэло» и черные бани Выромаа. В список объектов, требующих срочной охраны, включены традиции строительства и использования лодки-долбленки в Соомаа.