Традиционное эстонское блюдо признано культурным наследием ЮНЕСКО

«Нематериальное культурное наследие играет важную объединяющую роль для сообществ, особенно в трудные времена. В список наследия включаются только те явления, которые являются живыми и значимыми частью повседневной жизни и идентичности людей. Это большая честь для мульгаской и украинской общин, которые проделали огромную работу, чтобы их традиции, передаваемые из поколения в поколение, попали в этот престижный список ЮНЕСКО», - заявила министр культуры Эстонии Хейди Пурга.

Писанка - это традиционно украшенное украинское пасхальное яйцо, изготовленное с использованием техники батика. Орнаменты наносятся воском с помощью специального инструмента, а затем яйцо окрашивается красками. Символы, используемые в узорах, имеют глубокий смысл и передают пожелания или сообщения.

Писанка - это традиционно украшенное украинское пасхальное яйцо, изготовленное с использованием техники батика. Фото: Erakogu

Писанки не предназначены для употребления в пищу. Их часто освящают в церкви на Пасху, а затем приносят домой или дарят близким. Писанки также преподносят на важные жизненные события, такие как рождение ребенка, крестины или свадьба. Во время войны писанка продолжает объединять украинцев по всему миру. Женщины пишут защитные символы для своих близких, находящихся на фронте.

Эстония и Украина совместно подали заявку на включение традиции украшения писанок в список ЮНЕСКО.