В Контиолахти на этой неделе продолжаются гонки этапа Кубка мира по биатлону. Сегодня женщины соревновались на дистанции 12,5 км. Эстонка Регина Эрмитс показала лучший результат в карьере, заняв 8-е место.
Лучший результат в карьере: Регина Эрмитс вошла в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону
Эрмитс провела отличную гонку, пройдя все стрельбища без промахов и показав в итоге 8-й результат. Победительнице соревнований Лу Жанмонно (Франция) она проиграла 1 минуту и 42,1 секунды. Эстонке не хватило 20 секунд до того, чтобы попасть в «цветочную церемонию», то есть войти в шестерку лучших. Предыдущее лучшее место Эрмитс в этой дисциплине - 13-е, которое она заняла на чемпионате мира в Нове-Место в начале этого года.
Два других места на подиуме заняли шведки Элла Хальварссон (+12,3) и Эльвира Эберг (+56,4). Неплохо провела гонку и полька Наталья Сидорович (+1.08.2), занявшая четвертое место.
Великолепно выступила и еще одна эстонка Сьюзан Кюльм, которая однажды все-таки промахнулась на стрельбище. Она финишировала на 20-м месте и проиграла победительнице 2 минуты и 36,3 секунды. Ханна-Брита Каасик заняла 75-е место, а Туули Томингас - 76-е место.