Лучший результат в карьере: Регина Эрмитс вошла в топ-8 на этапе Кубка мира по биатлону

Эрмитс провела отличную гонку, пройдя все стрельбища без промахов и показав в итоге 8-й результат. Победительнице соревнований Лу Жанмонно (Франция) она проиграла 1 минуту и ​​42,1 секунды. Эстонке не хватило 20 секунд до того, чтобы попасть в «цветочную церемонию», то есть войти в шестерку лучших. Предыдущее лучшее место Эрмитс в этой дисциплине - 13-е, которое она заняла на чемпионате мира в Нове-Место в начале этого года.