Тартуское училище открывает путь к водородной экономике в Эстонии и Европе

Проект, возглавляемый норвежским регионом Вестланд, объединяет 27 партнеров из пяти стран и охватывает ряд областей, включая образование, науку и бизнес. Эстонию в проекте представляют Вирумааский колледж Таллиннского технического университета, Эстонская летная академия, VOCO и компания Skycorp.

В рамках проекта в регионе Тарту будет создана водородная долина, где производство, потребление и инфраструктура водорода будут способствовать переходу на возобновляемые источники энергии. Руководитель проекта в Тарту Исмаил Мирзоев подчеркнул, что транспортировка водорода на большие расстояния нецелесообразна, поэтому важно развивать региональную водородную экономику.

«В Тартуском регионе есть все необходимые условия для создания водородной долины - научно-исследовательские институты, инновативная городская управа и образовательная инфраструктура», - сказал Мирзоев.

В декабре VOCO также запустил первый факультативный модуль, посвященный водородной экономике, где студенты получают практические знания о производстве, хранении и использовании водорода. В школе уже есть соответствующее оборудование, чтобы продемонстрировать, как солнечная и ветровая энергия может быть преобразована в водород, а затем в электричество.

Помимо модуля планируется разработать учебные программы дополнительного и профессионального обучения для подготовки специалистов по монтажу водородных трубопроводов, обслуживанию водородных автомобилей и другим техническим специальностям.