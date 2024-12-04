Тартуский прикладной колледж (VOCO) участвует в международном проекте H2CoVE, целью которого является создание центра передового опыта по водородным технологиям для поддержки зеленой революции в Европе.
Тартуское училище открывает путь к водородной экономике в Эстонии и Европе
Проект, возглавляемый норвежским регионом Вестланд, объединяет 27 партнеров из пяти стран и охватывает ряд областей, включая образование, науку и бизнес. Эстонию в проекте представляют Вирумааский колледж Таллиннского технического университета, Эстонская летная академия, VOCO и компания Skycorp.
В рамках проекта в регионе Тарту будет создана водородная долина, где производство, потребление и инфраструктура водорода будут способствовать переходу на возобновляемые источники энергии. Руководитель проекта в Тарту Исмаил Мирзоев подчеркнул, что транспортировка водорода на большие расстояния нецелесообразна, поэтому важно развивать региональную водородную экономику.
«В Тартуском регионе есть все необходимые условия для создания водородной долины - научно-исследовательские институты, инновативная городская управа и образовательная инфраструктура», - сказал Мирзоев.
В декабре VOCO также запустил первый факультативный модуль, посвященный водородной экономике, где студенты получают практические знания о производстве, хранении и использовании водорода. В школе уже есть соответствующее оборудование, чтобы продемонстрировать, как солнечная и ветровая энергия может быть преобразована в водород, а затем в электричество.
Помимо модуля планируется разработать учебные программы дополнительного и профессионального обучения для подготовки специалистов по монтажу водородных трубопроводов, обслуживанию водородных автомобилей и другим техническим специальностям.
«Колледж поставил перед собой цель предоставить образование, отвечающее потребностям как местной, так и международной промышленности. Посредством обучения использованию водорода мы готовим рабочую силу, которая сможет поддержать зеленую революцию и повысить конкурентоспособность Эстонии», - сказал Мирзоев.
Цель VOCO - в течение трех лет стать официальным центром передового опыта в области водородной энергетики, где создаются перспективные условия обучения и подготовки специалистов, способных формировать более зеленый и устойчивый мир.
Кроме того, в колледже впервые открыт ориентированный на будущее курс изучения водорода, которым руководит преподаватель Кейо Кюйт. Эта инициатива является важным ориентиром для подготовки специалистов, которые будут реализовывать цели климатической и энергетической политики Эстонии и Европы. Флагманский проект формирует основу для создания комплексной учебной программы по управлению водородом.
«Этот курс является стратегическим вкладом в будущее. Водород играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Эстонии и сокращении выбросов углекислого газа», - сказал Исмаил Мирзоев.
Благодаря флагманскому проекту развиваются знания и навыки, которые помогают повысить конкурентоспособность местных компаний, увеличить использование возобновляемых источников энергии и снизить зависимость от импортной энергии и технологий.