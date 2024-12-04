Тартуский музей игрушек стал десятым членом почетного клуба

По словам директора Тартуского музея игрушек Трийн Вааро, музей в своей деятельности уже много лет ценит экологичность.

«На музейных занятиях и детских спектаклях мы всегда стараемся донести до детей осознание важности природы и заботы друг о друге. Создавая наши выставки, мы учитываем, что все витрины, материалы и, конечно же, игрушки могут использоваться повторно. Титул зеленого музея согревает сердце и подтверждает, что музей игрушек вносит свой небольшой, но важный вклад в сохранение здоровья мира», - пояснила Вааро.

Одним из подтверждений звания зеленого музея, присвоенного Музею игрушки, стал детский спектакль «Город с зеленым сердцем», включенный этой осенью в программу спектаклей «Театри Коду», который развивает экологическую грамотность детей, рассказывая об охране окружающей среды и градостроительстве. В этом сезоне музейные занятия включают в себя искусство выживания и забавные трюки, которые развивают экологическую грамотность и учат как молодых, так и пожилых людей думать об окружающем нас мире.

Системой зеленого музея управляет и выдает сертификаты Эстонская ассоциация охраны окружающей среды. Система титулов зеленого музея создана таллиннским предстаивтельством Стокгольмского института окружающей среды совместно с Эстонским национальным комитетом организации ICOM (Международный совет музеев).

Музей игрушек расположен в старом городе Тарту на улице Лутсу и открыт круглый год со среды по воскресенье с 11.00 до 18.00.