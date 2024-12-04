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Государство прекратит платить заключенным за то, что они учат эстонский язык

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Вируская тюрьма. Иллюстративное фото.
Вируская тюрьма. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государство с целью экономии денег планирует перестать платить заключенным за изучение эстонского языка.

По состоянию на сентябрь в трех тюрьмах Эстонии находились в общей сложности 95 человек, которые не владели эстонским языком, но проходили курсы обучения государственному языку на уровне A2 и B1, за участие в которых им платили. В соответствии с изменением постановления, которое будет рассмотрено на заседании правительства в четверг, заключенным больше не будут платить за прохождение языковых курсов.

Обучение заключенных эстонскому языку организует и финансирует служба тюрем. Оно и в дальнейшем будет доступным и бесплатным для заключенных, не владеющих эстонским. Служба тюрем и в будущем будет по-прежнему выплачивать зарплату преподавателей государственного языка и платить за учебные материалы для заключенных.

В качестве нового варианта заключенным предлагается участие в языковых кафе - этот проект финансируется из Европейского социального фонда. Наряду с развитием языковых навыков языковые кафе также поощряют навыки повседневного общения, чтобы люди лучше справлялись в обществе.

Средства Европейского социального фонда на интеграцию и языковое обучения распределены на период до конца 2029 года, примерно для 400 заключенных с другим родным языком.

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