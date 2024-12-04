Муниципальное предприятие Türi Haldus, действующее при волостной управе Тюри, объявило тендер на закупку транспортного средства категории N1.
Волость объявила конкурс на покупку микрофургона
Цель закупки - купить подходящий для удовлетворения волостных нужд фургон или микрофугон, отвечающий нескольким условиям. Мощность двигателя - 70-100 кВт, тип двигателя - дизельный, коробка - автомат, передний привод.
Год выпуска - не старше 2020 года, пробег - до 100 000 км. Обязательное оборудование: круиз-устройство круиз-контроля, кондиционер, фаркоп.