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Волость объявила конкурс на покупку микрофургона

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Автомобиль, который планируется купить для нужд волости, должен быть выпущен не раньше 2020 года.
Автомобиль, который планируется купить для нужд волости, должен быть выпущен не раньше 2020 года. Фото: facebook.com

Муниципальное предприятие Türi Haldus, действующее при волостной управе Тюри, объявило тендер на закупку транспортного средства категории N1.

Цель закупки - купить подходящий для удовлетворения волостных нужд фургон или микрофугон, отвечающий нескольким условиям. Мощность двигателя - 70-100 кВт, тип двигателя - дизельный, коробка - автомат, передний привод.

Год выпуска - не старше 2020 года, пробег - до 100 000 км. Обязательное оборудование: круиз-устройство круиз-контроля, кондиционер, фаркоп.

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