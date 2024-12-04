«Было страшно, но молчать нельзя». Кореянка, вставшая на пути у военных, рассказывает о событиях минувшей ночи в Сеуле

Это пересказ репортажа Корейской службы Би-би-си, взявшей интервью у участницы обороны здания парламента в Сеуле.

Мир облетели кадры, на которых 35-летняя Ан Гви Рён, член оппозиционной Демократической партии, противостоит военным, посланным блокировать доступ законодателей в Национальную ассамблею.

На видео видно, как она хватается за оружие одного из солдат.

«Я особо не думала в тот момент. Я просто знала, что нам нужно это остановить», - сказала она Корейской службе BBC.

Ан рассказала, что пришла к правительственному зданию, когда его уже окружали военные по приказу президента, который незадолго до этого объявил военное положение в Южной Корее.

Как и многим представителям молодого поколения Южной Кореи, словосочетание «военное положение» было для нее чуждым. Последний раз оно вводилось в стране в 1979 году.

По словам Ан, когда она услышала в новостях, что это снова происходит, ее охватила паника.

По закону Южной Кореи, при введении военного положения запрещается любая политическая деятельность, такая как митинги и демонстрации, забастовки и профсоюзные акции, а работа СМИ контролируется властями. Нарушители могут быть арестованы или задержаны без ордера.

Вскоре после того, как президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил военное положение, лидер южнокорейской оппозиции Ли Джэ Мён призвал законодателей собраться в Национальной ассамблее и провести голосование по отмене этого решения.