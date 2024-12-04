Государство ищет партнера по доставке бумажных уведомлений о необходимости заплатить автоналог

Для поиска исполнителя договора будет организован конкурс госзакупки, поэтому важно объявить условия конкурса как можно скорее. Договор будет заключен на два года, общая стоимость - 130 000 евро.

Договор касается только доставки бумажных налоговых уведомлений тем, кто не получил электронное налоговое уведомление или вообще не имеет электронных контактов.

Первые уведомления об уплате налога на автомобиль должны быть доставлены не позднее 15 февраля следующего года.