Ср, 4.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Государство ищет партнера по доставке бумажных уведомлений о необходимости заплатить автоналог

Перевод: Павел Соболев
Copy
Автомобили на одной из таллиннских улиц. Иллюстративное фото.
Автомобили на одной из таллиннских улиц. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг правительство уполномочит министра финансов Юргена Лига подписать договор о доставке уведомлений о налоге на автомобили.

Для поиска исполнителя договора будет организован конкурс госзакупки, поэтому важно объявить условия конкурса как можно скорее. Договор будет заключен на два года, общая стоимость - 130 000 евро.

Договор касается только доставки бумажных налоговых уведомлений тем, кто не получил электронное налоговое уведомление или вообще не имеет электронных контактов.

Первые уведомления об уплате налога на автомобиль должны быть доставлены не позднее 15 февраля следующего года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх