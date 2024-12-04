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Более 500 жалоб: клиенты закрывшейся турфирмы Kon Tiki до сих пор разбросаны по солнечным курортам

Перевод: Павел Соболев
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Департамент защиты прав потребителей и технического надзора признает ситуацию с закрытием турфирмы Kon Tiki очень сложным случаем.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора признает ситуацию с закрытием турфирмы Kon Tiki очень сложным случаем. Фото: Postimees

На прошлой неделе туристическое агентство Kon Tiki объявило о закрытии из-за сложной экономической ситуации. Но многие эстонские туристы в разных частях мира, являвшиеся клиентами фирмы, так и не начали пока свой путь домой, сообщает Reporter.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) тонет в жалобах из-за туристической компании Kon Tiki, которая оставила своих пассажиров в беде в Африке, а затем умыла руки, сообщает программа Reporter, выходящая на Kanal 2. Несмотря на то, что компании больше не существует, эстонцы, путешествовавшие по солнечным странам, где только сейчас не разбросаны.

«Если в четверг было известно о 71 пассажире, которым пришлось нести дополнительные расходы на месте, то сейчас таких осталось 44. Они находятся в Мексике и на Занзибаре», - рассказала Reporter руководитель отдела туризма TTJA Мерли Сиитан.

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