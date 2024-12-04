Более 500 жалоб: клиенты закрывшейся турфирмы Kon Tiki до сих пор разбросаны по солнечным курортам

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) тонет в жалобах из-за туристической компании Kon Tiki, которая оставила своих пассажиров в беде в Африке, а затем умыла руки, сообщает программа Reporter, выходящая на Kanal 2. Несмотря на то, что компании больше не существует, эстонцы, путешествовавшие по солнечным странам, где только сейчас не разбросаны.