На прошлой неделе туристическое агентство Kon Tiki объявило о закрытии из-за сложной экономической ситуации. Но многие эстонские туристы в разных частях мира, являвшиеся клиентами фирмы, так и не начали пока свой путь домой, сообщает Reporter.
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Более 500 жалоб: клиенты закрывшейся турфирмы Kon Tiki до сих пор разбросаны по солнечным курортам
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) тонет в жалобах из-за туристической компании Kon Tiki, которая оставила своих пассажиров в беде в Африке, а затем умыла руки, сообщает программа Reporter, выходящая на Kanal 2. Несмотря на то, что компании больше не существует, эстонцы, путешествовавшие по солнечным странам, где только сейчас не разбросаны.