Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству Барнье

В ходе дебатов в парламенте в среду Марин Ле Пен обрушилась с критикой на премьер-министра и заявила, что у «Национального объединения» нет другого выхода, кроме как объединиться с крайне левыми.

«Обстоятельства вынуждают нас голосовать с крайне левыми […] Мы просто используем это как инструмент, чтобы остановить этот токсичный бюджет», - заявила она.

По словам Ле Пен, Барнье «возглавляет правительство, не имеющее демократической легитимности».

«Вы отказались принять даже разумное количество мер, которые мы предлагали […] Вашим единственным ответом были налоги, налоги и еще раз налоги, - сказала она под аплодисменты членов своей партии. - Бюджет, который вы предложили, является технократическим и не устраняет причин головокружительного роста проблем безопасности и преступности, с которыми сталкивается страна».

Лоран Вокье из партии «Республиканцы», занимающей 47 мест в Национальном собрании, заявил, что депутаты доверяют правительству и премьеру.

«Да, Франция переживает неспокойное и запутанное время. Но выбор у нас весьма очевиден. И есть два варианта: интересы страны или интересы партий», - сказал он в ходе выступления.

Он обвинил левых и правых в том, что они выбрали хаос вместо ответственности, и похвалил Барнье за его работу в последние три месяца и решения в сфере иммиграции, правосудия и экономики.

«Мы решили поддержать вас, - добавил политик. - Может ли наша страна позволить себе роскошь институциональной нестабильности, когда так много всего нужно перестроить? Конечно, нет».

Сам Мишель Барнье во время выступления сказал, что его отставка не решит финансовых проблем страны.

«Мы достигли момента истины, - заявил он. - То, что я предлагаю трудные меры, не доставляет мне удовольствия».

Завершая свою речь, Барнье сказал, что для него было честью занимать пост премьер-министра, даже в течение нескольких месяцев.