«Мы проснулись в России». Неделя протестов в Грузии закончилась обысками и задержаниями

Одной из первых целей правоохранителей стала квартира администратора фейсбук-группы «Даитове» («Оставь у себя») Ильи Глонти. Сегодня это одна из самых многочисленных и активных платформ для обсуждений и обмена информацией об акциях протеста в Грузии.

Вскоре стали поступать сообщения об обысках в офисах оппозиционных объединений и задержаниях активистов. Самым громким было задержание одного из лидеров оппозиционного альянса «Коалиция за перемены» Ники Гварамия.

На кадрах задержания видно, как после словесной перепалки и физического противостояния несколько полицейских тащат его с к полицейской машине.

В МВД Грузии агентству «Интерпрессньюс» сообщили, что он задержан «за административное правонарушение».

С применением силы был задержан еще один представитель коалиции, активист Гела Хасая. Судя по кадрам, на него нападают, а потом грубо тащат несколько полицейских. Слышно, как он кричит им, что может идти сам. Также были задержаны несколько молодых оппозиционных активистов.

В частности, молодежное движение «Дафиони», которое участвует в протестах, сообщило о задержании основателя и лидера движения Звиада Цецхладзе.

В МВД Грузии позднее заявили, что за организацию, руководство и участие в насильственных действиях, совершенных группой лиц, 4 декабря были задержаны семь человек. В случае признания виновными им грозит до девяти лет лишения свободы.