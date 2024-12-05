Представитель ЕЦБ: есть много оснований для снижения процентной ставки в декабре

Инфляция замедлилась до целевых 2%, а экономический рост в еврозоне остается хрупким, сказал Рен газете Helsingin Sanomat.

«Эти факторы станут дополнительными основаниями для снижения базовой ставки в декабре, и такое направление денежно-кредитной политики будет сохраняться в ближайшие месяцы», – считает он.

Следующее заседание ЕЦБ по ключевой ставке состоится 11-12 декабря. Председатель Банка Финляндии не стал уточнять, выступит он за снижение на 25 или 50 базисных пунктов, ответив, что «важно всегда сохранять пространство для маневра, даже если какие-то сообщения о направлении вполне обоснованы».

Аналитики ожидают, что процентная ставка будет снижена на 25 б.п.

Читайте подробнее на dv.ee.