Количество вакансий в Эстонии резко снизилось

Больше всего вакантных должностей в третьем квартале 2024 года было в Харьюском (80,7% от всех вакантных должностей) и Тартуском (6,8%) уездах. Доля вакантных должностей в Пярнуском уезде составила 2,3% от всех вакантных должностей в Эстонии, в Ида-Вируском уезде - 2,1%.

Для определения числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Департамент статистики собирает данные о числе вакантных должностей в рамках исследования «Заработная плата и рабочая сила».

Вакантная должность — созданная, вакантная или освободившаяся после увольнения должность, для заполнения которой работодатель активно ищет нового работника и готов прилагать для этого усилия и в дальнейшем, при этом работодатель планирует заполнить должность немедленно или в течение определенного времени.

Число вакантных должностей — это средний квартальный показатель, рассчитанный на основе данных за три месяца. Для расчета используются данные по состоянию на конец месяца.

Доля вакантных должностей — доля вакантных должностей от общего числа должностей.

Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.