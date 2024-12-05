Знаменитая биатлонистка на этапе КМ столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем

В среду в Контиолахти прошли женские соревнования на классической дистанции 12,5 км, которые выиграла француженка Лу Жанмонно. Два последних места на пьедестале заняли шведки Элла Хальварссон (+12,3) и Эльвира Оберг (+56,4). Отлично выступила эстонка Регина Эрмитс, занявшая 8-е место.

Тандреволд финишировала лишь на 17-м месте, уступив победителю почти три минуты. 28-летняя норвежская звезда столкнулась с серьезной проблемой во время соревнований. «На втором огневом рубеже у меня были проблемы с сердцем, из-за чего стрельба была сложной, и мне пришлось потратить много времени. После стрельбища эти проблемы продолжились. Было трудно ехать быстро», - рассказала Тандреволд, которой пришлось остановиться, чтобы стабилизировать пульс.