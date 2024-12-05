Брюссель планирует ввести налог, чтобы ограничить рост продаж на веб-сайтах, уклоняющихся от таможенных пошлин и контроля Европейского союза: речь идет о таких азиатских интернет-ритейлерах, как Temu и Shein, основанных в Китае, но перенесших свои штаб-квартиры в Сингапур, пишут «Деловые ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein
По словам пяти человек, знакомых с обсуждениями, меры включают введение нового налога на доходы платформ электронной торговли и административного сбора за каждый товар, что сделает большинство отправлений менее конкурентоспособными.
Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что в этом году в ЕС будет доставлено около четырех миллиардов мелких посылок, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Большой объем и тот факт, что их стоимость ниже порога в 150 евро для таможенных пошлин, означает, что большинство из них не проверяются, что увеличивает импорт опасных товаров, таких как токсичные игрушки.
В ЕС уже предложили отменить порог в 150 евро, ниже которого посылки освобождаются от таможенных пошлин, как это уже сделано в США, однако это увеличит нагрузку на таможенные органы, которые и так перегружены.