Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein

По словам пяти человек, знакомых с обсуждениями, меры включают введение нового налога на доходы платформ электронной торговли и административного сбора за каждый товар, что сделает большинство отправлений менее конкурентоспособными.

Европейский комиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что в этом году в ЕС будет доставлено около четырех миллиардов мелких посылок, что почти в три раза больше, чем в 2022 году. Большой объем и тот факт, что их стоимость ниже порога в 150 евро для таможенных пошлин, означает, что большинство из них не проверяются, что увеличивает импорт опасных товаров, таких как токсичные игрушки.