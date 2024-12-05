Почему Спасательный департамент возбудил за пять дней 53 дела о проступке?

Датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги, однако клиент аннулировал его и пообещал узнать, что произошло. Через некоторое время он перезвонил и сообщил, что патруль высылать не нужно, дело было в первой в этом сезоне растопке. В дымовой трубе не было тяги, и дым проник из котельной в жилые помещения и другие квартиры.

Почти 100 000 жителей Эстонии нарушают закон

Недавно G4S провел исследование - в выборку Norstat вошли жители Эстонии в возрасте от 18 лет. Из результатов исследования выяснилось, что около 100 000 жителей страны нарушают закон: в их доме нет обязательного дымового датчика, то есть их жизнь каждый день подвергается опасности.

Также выяснилось, что каждый второй владелец дымового датчика не знает, когда надо менять прибор, то есть когда истекает его срок службы. В зависимости от производителя срок службы датчика составляет от трех до десяти лет. Однако стоит знать, что срок службы устройства отсчитывается не с того дня, когда его начали использовать, а с момента его производства. Соответствующая информация должна быть на наклейке на обратной стороне прибора.

Спасатели проверили дома