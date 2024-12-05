В начале сезона топочная камера, которая долго не использовалась, может неприятно удивить. Например, она может начать гнать дым в помещение, как это недавно произошло в одном из рядных домов в Вырумаа.
Почему Спасательный департамент возбудил за пять дней 53 дела о проступке?
Датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги, однако клиент аннулировал его и пообещал узнать, что произошло. Через некоторое время он перезвонил и сообщил, что патруль высылать не нужно, дело было в первой в этом сезоне растопке. В дымовой трубе не было тяги, и дым проник из котельной в жилые помещения и другие квартиры.
Почти 100 000 жителей Эстонии нарушают закон
Недавно G4S провел исследование - в выборку Norstat вошли жители Эстонии в возрасте от 18 лет. Из результатов исследования выяснилось, что около 100 000 жителей страны нарушают закон: в их доме нет обязательного дымового датчика, то есть их жизнь каждый день подвергается опасности.
Также выяснилось, что каждый второй владелец дымового датчика не знает, когда надо менять прибор, то есть когда истекает его срок службы. В зависимости от производителя срок службы датчика составляет от трех до десяти лет. Однако стоит знать, что срок службы устройства отсчитывается не с того дня, когда его начали использовать, а с момента его производства. Соответствующая информация должна быть на наклейке на обратной стороне прибора.
Спасатели проверили дома
В сентябре спасатели проверяли, в скольких домах имеется обязательный дымовой датчик, а при наличии устройства, работающего на твердом топливе или газе, – и датчик угарного газа. Всего был проверен 4081 дом, и в 53 случаях было возбуждено дело о проступке (в прошлом году - 5430 и 50 соответственно).
Выяснилось, что исправный и правильно установленный дымовой датчик имелся в 86% домов. По сравнению с прошлым годом это на 11% больше. По данным Спасательного департамента, дымовой датчик отсутствовал в большинстве домов, в которых при пожарах погибли люди.
Исправный и корректно установленный датчик угарного газа имелся в 2302 домах, в которых он и являлся обязательным. В 518 домах датчик угарного газа отсутствовал или был неисправным.
В ходе проверки спасатели также объясняли, почему необходим датчик угарного газа. Многие не знают, что дымовой датчик и датчик угарного газа - разные вещи, эти приборы не являются взаимозаменяемыми. Дымовой датчик срабатывает на видимый дым, а поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, дымовой датчик не может его обнаружить.
В связи с отсутствием датчиков дыма и угарного газа возбуждено 53 дела о проступке.
Ситуация в последние годы
«При оценке наличия дымовых датчиков мы скорее исходим из того, что мы видели в ходе консультирования на дому, поскольку выборка существенно больше - свыше 20 000 домов», - сказала эксперт отдела превентивной работы Спасательного департамента Туули Таавет.
Анализируя данные, полученные во время консультаций на дому за последние три года (2021–2023), можно отметить, что доля домов, оснащенных дымовыми датчиками, остается примерно на одном уровне. В 2021 году дымовые датчики были установлены в 73% проверенных домов, в 2022 году - в 75%, а в 2023 году - в 74% домов.
«То есть в последние годы не наблюдается значительных улучшений или ухудшений. Тем не менее это не идеальный результат, поскольку, например, в 2023 году только в 16% домов, в которых в результате пожара погибли люди, были установлены датчики», - отметила Таавет.
Почему отсутствует датчик?
По словам Таавет, причины отсутствия обязательного дымового датчика бывают самые разные. «Иногда его просто забывают установить, хотя он лежит в ящике. В случае пожилых людей причина еще и в том, что они не смогли установить его самостоятельно», - привела она примеры.
Нередки случаи, когда пожилые люди отключают датчик, если у него села батарейка или он срабатывает из-за кухонного пара или пыли. «Например, они сбивают датчик с потолка шваброй, чтобы постоянный писк не мешал. Также датчики часто снимают в домах, где курят в помещении», - перечислила Таавет.