Продолжительный рост рынка криптоактивов впервые поднял цену биткоина выше 100 000 долларов, увеличив рыночную капитализацию первой в мире криптовалюты до 2,1 триллиона долларов. Этот успех ставит биткоин в один ряд с ведущими технологическими гигантами, такими как NVIDIA, Apple, Microsoft, Alphabet (Google) и Amazon.
Цена биткоина впервые перевалила за сто тысяч долларов
По словам генерального директора Binance Ричарда Тенга, это исторический момент, ознаменовавший переход биткоина из разряда нишевых активов в мейнстримовый финансовый инструмент: «Мы становимся свидетелями действительно глобального внедрения: говорят о создании стратегического резерва биткоинов в США, и все больше компаний добавляют биткоин в свои портфели активов».
За ростом цены биткоина стоит несколько важных факторов:
Макроэкономическая ситуация, связанная со снижением процентных ставок Федеральной резервной системой США
Благоприятная политическая среда и потенциальные изменения в законодательстве
Растущий интерес компаний к биткоину, включая приобретения Microstrategy
Успешный запуск биткоин-ETF, который облегчил институциональным инвесторам доступ к валюте
Биткоин, предложение которого ограничено 21 миллионом «монет», зарекомендовал себя как эффективный инструмент защиты от падения стоимости фиатных валют. Благодаря увеличению интереса со стороны институциональных инвесторов и появлению новых инвестиционных возможностей биткоин укрепляет свои позиции на глобальном финансовом рынке.