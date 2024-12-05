Цена биткоина впервые перевалила за сто тысяч долларов

По словам генерального директора Binance Ричарда Тенга, это исторический момент, ознаменовавший переход биткоина из разряда нишевых активов в мейнстримовый финансовый инструмент: «Мы становимся свидетелями действительно глобального внедрения: говорят о создании стратегического резерва биткоинов в США, и все больше компаний добавляют биткоин в свои портфели активов».