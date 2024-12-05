Для некоторых жизнь еще не началась, а бесчисленные проблемы уже довели их до тюрьмы или могилы. Как показывают примеры жителей «Поселка надежды», из ада выбраться можно, и они хотят предложить спасательный круг молодым наркозависимым людям.
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«Я думал о тюрьме как об избавлении»: в эстонском «Поселке надежды» спасают жизни молодых наркоманов
Последняя остановка перед адом. Так в деревне Кибуна говорят о программе реабилитации, которую наркозависимым предлагают пройти в «Поселке надежды». «В какой-то момент у нас здесь было 16 человек, которые отсидели в тюрьме в общей сложности 140 лет. Возможно, мы могли бы принять участие в этом и раньше», - говорит глава поселка Райман Кукк.