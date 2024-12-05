«Я думал о тюрьме как об избавлении»: в эстонском «Поселке надежды» спасают жизни молодых наркоманов

Последняя остановка перед адом. Так в деревне Кибуна говорят о программе реабилитации, которую наркозависимым предлагают пройти в «Поселке надежды». «В какой-то момент у нас здесь было 16 человек, которые отсидели в тюрьме в общей сложности 140 лет. Возможно, мы могли бы принять участие в этом и раньше», - говорит глава поселка Райман Кукк.

В октябре Министерство юстиции подписало с «Поселком надежды» (Lootuse küla) соглашение об альтернативе тюремному заключению, чтобы молодые люди, находящиеся в тисках зависимости, не полностью разрушили свою жизнь. В настоящее время этой возможностью воспользовались четверо молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 лет, которые, например, освобождены из тюрьмы условно-досрочно и им предписано находиться под поведенческим контролем, или в отношении них возбуждено уголовное дело, и они сами решили переселиться в «Поселок надежды», чтобы избежать тюрьмы.