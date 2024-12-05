Прямая трансляция и блог Машину министра Ляэнеметса разбили по поручению спецслужб РФ: Госпрокуратура и КаПо раскрывают детали

Госпрокуратура и Полиции безопасности (КаПо) проведут пресс-конференцию, на которой расскажут подробности инцидентов, произошедших в декабре прошлого года. Напомним, что тогда по поручению спецслужб РФ были повреждены автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главреда русскоязычного Delfi Андрея Шумакова.