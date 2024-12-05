Госпрокуратура и Полиции безопасности (КаПо) проведут пресс-конференцию, на которой расскажут подробности инцидентов, произошедших в декабре прошлого года. Напомним, что тогда по поручению спецслужб РФ были повреждены автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главреда русскоязычного Delfi Андрея Шумакова.
Прямая трансляция и блог ⟩ Машину министра Ляэнеметса разбили по поручению спецслужб РФ: Госпрокуратура и КаПо раскрывают детали
На пресс-конференции речь также пойдет о заказанных Россией актах вандализма в отношении памятников.
Суд уже признал нескольких человек виновными в совершении этих преступлений.
В пресс-конференции, которая начнется в 11:00, участвуют госпрокурор Трийну Олев-Аас и гендиректор КаПо Марго Паллосон. Смотрите прямую трансляцию или читайте наш блог!