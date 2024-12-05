Госпрокуратура и Полиции безопасности (КаПо) провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробности инцидентов, произошедших в декабре прошлого года. Напомним, что тогда по поручению спецслужб РФ были повреждены автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и близкого человека главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова.