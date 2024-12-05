Чт, 5.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Российская военная разведка планировала нападения на десятерых общественных деятелей Эстонии (4)

Copy

Госпрокуратура и Полиции безопасности (КаПо) провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробности инцидентов, произошедших в декабре прошлого года. Напомним, что тогда по поручению спецслужб РФ были повреждены автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и близкого человека главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова.

На пресс-конференции речь также шла о заказанных Россией актах вандализма в отношении памятников.

Суд уже признал нескольких человек виновными в совершении этих преступлений.

В пресс-конференции участвовали госпрокурор Трийну Олев-Аас и гендиректор КаПо Марго Паллосон. Смотрите пресс-конференцию в записи или читайте наш блог!

Комментарии (4)
Copy

Ключевые слова

Наверх