Госпрокуратура и Полиции безопасности (КаПо) провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробности инцидентов, произошедших в декабре прошлого года. Напомним, что тогда по поручению спецслужб РФ были повреждены автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и близкого человека главного редактора русскоязычного Delfi Андрея Шумакова.
На пресс-конференции речь также шла о заказанных Россией актах вандализма в отношении памятников.
Суд уже признал нескольких человек виновными в совершении этих преступлений.
В пресс-конференции участвовали госпрокурор Трийну Олев-Аас и гендиректор КаПо Марго Паллосон. Смотрите пресс-конференцию в записи или читайте наш блог!