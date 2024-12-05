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Директор школы уволила опытного учителя: волостная управа проведет служебный надзор

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Директор школы и детского сада Выхма Кристель Вахтра и старейшина волости деревни Пыхья-Сакала Карел Тёльп.
Директор школы и детского сада Выхма Кристель Вахтра и старейшина волости деревни Пыхья-Сакала Карел Тёльп. Фото: Elmo Riig

Хотя в волостной управе Пыхья-Сакала приняли решение о том, что с 22 ноября в школе Выхма начнется служебный надзор в отношении управления школой, то есть расследование деятельности директора школы Кристель Вахтра, комиссия для этого все еще не создана.

Заместитель волостного старейшины Лууле Тийрмаа рассказала Sakala, что до сих пор владелец школы, то есть волость, занималась сбором предварительной информации и планированием. «Мы занимались этим вместе с волостными специалистами и консультировались с различными внешними экспертами и учреждениями, такими как эксперты из Министерства образования и науки, а также чиновники из других самоуправлений, имеющие опыт работы в подобных ситуациях. Мы также общались с Трудовой инспекцией», - сказала она.

Когда волостной старейшина Карель Тёльп и заместитель старейшины Лууле Тийрмаа посещали школу Выхма, чтобы встретиться с учителями и персоналом, Тийрма подтвердила, что, поскольку волость стала в глазах учителей ненадежной защитой, будет привлечен внешний контролер - тогда никто не сможет сказать, что результаты недостоверны.

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