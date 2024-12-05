Директор школы уволила опытного учителя: волостная управа проведет служебный надзор

Заместитель волостного старейшины Лууле Тийрмаа рассказала Sakala, что до сих пор владелец школы, то есть волость, занималась сбором предварительной информации и планированием. «Мы занимались этим вместе с волостными специалистами и консультировались с различными внешними экспертами и учреждениями, такими как эксперты из Министерства образования и науки, а также чиновники из других самоуправлений, имеющие опыт работы в подобных ситуациях. Мы также общались с Трудовой инспекцией», - сказала она.