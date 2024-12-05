Весной уходящего года Харьюский уездный суд признал Аллана Хантсома виновным в организации повреждения автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова по заданию ГРУ.
Прокремлевский активист из Эстонии организовал повреждение автомашин министра и журналиста по заданию ГРУ (5)
В уголовном деле, возбужденном в прошлом году, Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры установил личность 11 человек, которые были связаны с повреждением автомашин министра внутренних дел и журналиста, а также с осквернением памятников.
Согласно обвинению, с повреждением автомашин Ляэнеметса и Шумакова связаны по крайней мере девять человек, из них семь человек суд признал виновными. Два человека находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск.
В суде было доказано, что Аллан Хантсом установил отношения с людьми, действовавшими в интересах и по заданию Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ), и с октября 2023 года планировал и подготавливал противоимущественные нападения. Для организации повреждения автомашин министра внутренних дел и журналиста Аллан Хантсом обратился к Андрею Коломайнену. Коломайнен привлек человека, который, в цепочке организации нападений, вышел на следующего. Он, в свою очередь, привлек в эту цепочку еще двух человек, которые нашли исполнителя нападения.
Суд признал А. Хантсома, А. Коломайнена и Романа Ланцова виновными в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и ее поддержке. Четырех человек суд признал виновными в совершении преступлений против имущества.
По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, цепочка организации и исполнения нападений была длинной, и не все участвовавшие в этой цепочке знали, какова действительная цель преступлений.
«Прокуратура предъявила обвинение в совершении преступлений против государства тем, кто знал цели преступления и его действительного заказчика. Другим привлеченным к нападениям лицам представляли марку и регистрационные номерные знаки автомашин и адреса, а также им обещали заплатить деньги за повреждение автомашин. Согласно доказательствам, они не знали, чьи это машины», - сказала Олев-Аас. Деньги из РФ в Эстонию за совершение преступлений не поступили.
Собранные доказательства указывают, что Хантсом планировал и подготавливал нападения с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым, действующими в интересах, по заданию и под руководством ГРУ. Хучбаров был признан виновным в совершении преступления против Эстонской Республики и в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хучбаров находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства указывают, что Хучбаров также планировал и подготавливал нападения на расположенные в Эстонской Республике мемориальные памятники и иное имущество.
«Если кто-то из подозреваемых окажется в государстве с аналогичными с Эстонией ценностями, то у указанного государства есть право задержать их и экстрадировать в Эстонию для свершения правосудия», - сказала Олев-Аас.
В ходе производства также были установлены лица, которые в мае прошлого года испортили памятники на мемориальной площади Синимяэских высот и в январе этого года мемориал в память сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне, а также мемориальную доску в Мустла в честь Альфонса Ребане. Мемориалы, которые находятся в Синимяэ и в Вильянди, изуродовали: черной краской нарисовали на них свастику, затем затерли ее и всё облили красной краской. Одного человека суд признал виновным в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики, а другого - в осквернении памяти умершего.
Согласно словам генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона, сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне - это болезненные воспоминания для Российской Федерации, и в связи с этим и мемориалы, которые там находятся, являются одними из объектов для осуществления мести. Российская Федерация использует людей с проблемами, а потом просто бросает их. Плату за заказные преступления исполнители не получают, зачастую она остается у коррумпированных посредников.
«Для того, чтобы не последовали военные угрозы, Полиция безопасности на ежедневной основе занимается предупреждением и предотвращением невоенных нападений. Преступников ловят, и они будут привлечены к ответственности», - добавил Паллосон.
Полиция безопасности просит сообщать о подобных предложениях работы в Департамент полиции и погранохраны или же в Полицию безопасности.