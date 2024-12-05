Собранные доказательства указывают, что Хантсом планировал и подготавливал нападения с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым, действующими в интересах, по заданию и под руководством ГРУ. Хучбаров был признан виновным в совершении преступления против Эстонской Республики и в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хучбаров находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства указывают, что Хучбаров также планировал и подготавливал нападения на расположенные в Эстонской Республике мемориальные памятники и иное имущество.

«Если кто-то из подозреваемых окажется в государстве с аналогичными с Эстонией ценностями, то у указанного государства есть право задержать их и экстрадировать в Эстонию для свершения правосудия», - сказала Олев-Аас.

В ходе производства также были установлены лица, которые в мае прошлого года испортили памятники на мемориальной площади Синимяэских высот и в январе этого года мемориал в память сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне, а также мемориальную доску в Мустла в честь Альфонса Ребане. Мемориалы, которые находятся в Синимяэ и в Вильянди, изуродовали: черной краской нарисовали на них свастику, затем затерли ее и всё облили красной краской. Одного человека суд признал виновным в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики, а другого - в осквернении памяти умершего.

Согласно словам генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона, сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне - это болезненные воспоминания для Российской Федерации, и в связи с этим и мемориалы, которые там находятся, являются одними из объектов для осуществления мести. Российская Федерация использует людей с проблемами, а потом просто бросает их. Плату за заказные преступления исполнители не получают, зачастую она остается у коррумпированных посредников.

«Для того, чтобы не последовали военные угрозы, Полиция безопасности на ежедневной основе занимается предупреждением и предотвращением невоенных нападений. Преступников ловят, и они будут привлечены к ответственности», - добавил Паллосон.

Полиция безопасности просит сообщать о подобных предложениях работы в Департамент полиции и погранохраны или же в Полицию безопасности.