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Спасатели пришли на помощь человеку, отравившемуся в лесном домике угарным газом

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Лес. Снимок иллюстративный.
Лес. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

В среду в 16:18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что находившемуся в лесном домике мужчине стало плохо из-за утечки газа. 

Пострадавший находился в деревне Альтнурга волости Пыльтсамаа. Утечка газа была вызвана неисправностью газового прибора, находящегося в домике. 

Спасатели обнаружили пострадавшего в 16:38 по указаниям Центра тревоги и свету его налобного фонаря. Он чувствовал сильную тошноту, слабость и нарушение равновесия. Спасатели вывезли его из леса на квадроцикле и передали сотрудникам скорой помощи.

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