В среду в 16:18 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что находившемуся в лесном домике мужчине стало плохо из-за утечки газа.
Спасатели пришли на помощь человеку, отравившемуся в лесном домике угарным газом
Пострадавший находился в деревне Альтнурга волости Пыльтсамаа. Утечка газа была вызвана неисправностью газового прибора, находящегося в домике.
Спасатели обнаружили пострадавшего в 16:38 по указаниям Центра тревоги и свету его налобного фонаря. Он чувствовал сильную тошноту, слабость и нарушение равновесия. Спасатели вывезли его из леса на квадроцикле и передали сотрудникам скорой помощи.