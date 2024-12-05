Спасатели пришли на помощь человеку, отравившемуся в лесном домике угарным газом

Спасатели обнаружили пострадавшего в 16:38 по указаниям Центра тревоги и свету его налобного фонаря. Он чувствовал сильную тошноту, слабость и нарушение равновесия. Спасатели вывезли его из леса на квадроцикле и передали сотрудникам скорой помощи.