Новая форма футболистов «Милана» посвящена 125-летию клуба

Всего будет выпущено 1899 футболок, у каждой – уникальный серийный номер и эксклюзивная упаковка.

Клуб сообщает, что дизайн формы выбирали болельщики в ходе напряженного голосования.

Фото: acmilan.com

«Новая форма, за которую проголосовали преданные болельщики «Милана» в ходе захватывающего соревнования, воплощает неподвластный времени стиль и дух миланизма, которые клуб отстаивает с момента своего основания в 1899 году.

Дизайн в широкую полоску впервые появился на футболке «россонери» в 1950-х годах, а позже стал синонимом самых знаковых международных побед клуба, особенно начиная с конца 1980-х годов.

Значок, изображённый на комплекте, отдаёт дань уважения самой первой официальной эмблеме клуба, датируемой его основанием в 1899 году как Миланский футбольный и крикетный клуб. Эта дань традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс своё культурное наследие, основав клуб, прославляющий как футбол, так и крикет.

Фото: acmilan.com

На внутренней стороне футболки изображён Дьяволетто (маленький дьявол), символ «Милана» 1980-х годов, сопровождаемый надписью AC Milan 125, знаменующей эту важную веху в истории клуба», - написано в заявлении «Милана».

Команда впервые сыграет в новом комплекте 15 декабря в матче 16-го тура Серии А с «Дженоа».