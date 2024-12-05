Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD выходит на эстонский рынок

Модельный ряд BYD включает в себя электромобили, подключаемые гибриды, хэтчбеки, седаны и внедорожники. Всего BYD выпускает восемь различных моделей - Tang, Han, ATTO 3, Dolphin, Seal, Seal U, Seal U DM-i и Sealion 7. В Эстонию компания привезет модели, отвечающие потребностям местного рынка.

По словам Янниса Россониса, главы Inchcape Estonia, приход BYD на эстонский рынок знаменует собой начало революции в сфере электромобилей.

«Мы очень рады сотрудничать с BYD. BYD является пионером в разработке электромобилей в мире и с самого начала сосредоточилась на производстве электромобилей», - сказал Яннис Россонис, отметив, что люди, желающие приобрести подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль, найдут подходящий автомобиль в модельном ряду BYD.

Майкл Шу, управляющий директор BYD Europe, сказал: «BYD - технологическая компания, которая стремится разрабатывать и выпускать самые современные экологически чистые автомобили. Мы также реализуем нашу миссию в Европе, и сотрудничество с Inchcape является частью нашей стратегии по работе с профессиональными и сильными дилерами».

Салоны по продаже автомбилей BYD откроются 11 декабря в Таллинне по адресу Падлиское шоссе, 108 и в Тарту по адресу ул. Калда, 13.

Основанная в 1995 году компания BYD (Build Your Dreams) - производитель электромобилей, разработавший собственные батареи, трансмиссии, двигатели и системы управления. В 2023 году BYD продала более трех миллионов автомобилей. 18 ноября этого года BYD стала первым автопроизводителем, превысившим 10 миллионов выпущенных электромобилей. По состоянию на ноябрь 2024 года в BYD работает около 110 000 инженеров и техников.