Трагедия в Йыгевамаа: в пожаре погибла женщина

В четверг, 5 декабря, в 8:56 в центр тревоги сообщили, что из двухэтажного жилого дома в Канткюла валит дым. Звонившим оказался случайный прохожий. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит квартира на первом этаже. В одной из комнат этой квартиры было обнаружено тело женщины, которой около 60 лет.