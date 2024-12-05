Сегодня утром случайный прохожий заметил дым, идущий из двухэтажного жилого дома в Канткюла в Йыгевамаа. Горела квартира, пожар уже длительное время набирал обороты. Спасатели обнаружили в одной из комнат погибшую пожилую женщину. К сожалению, в квартире не было дымового датчика, который мог бы предотвратить трагедию.
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Трагедия в Йыгевамаа: в пожаре погибла женщина
В четверг, 5 декабря, в 8:56 в центр тревоги сообщили, что из двухэтажного жилого дома в Канткюла валит дым. Звонившим оказался случайный прохожий. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит квартира на первом этаже. В одной из комнат этой квартиры было обнаружено тело женщины, которой около 60 лет.