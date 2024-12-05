Проверьте себя: многие жители Эстонии не знают, зачем на самом деле нужны общественные убежища

На самом деле в случае предупреждения об угрозе следует немедленно пройти в закрытое помещение.

«В условиях угрозы быстрая реакция и умение укрыться могут спасти вашу жизнь. Если вы слышите сирену или получаете сообщение об угрозе от EE-ALARM, немедленно укрывайтесь в ближайшем помещении, а не начинайте искать общественные убежища, - сказал эксперт по укрытиям Спасательного департамента Лехо Лемсалу. - Укрытие дома, на работе или в другом безопасном помещении поблизости - это, как правило, самый быстрый и лучший способ защитить себя от опасности»

Исследование показывает, что общественные убежища ошибочно воспринимаются как универсальное решение. Например, треть респондентов считает, что они подходят для укрытия и в условиях экстремальных погодных условий, а пятая часть верит, что это также работает в случае наводнений. На самом деле общественные убежища используются в условиях войны, чтобы защитить людей от осколков снарядов и опасных взрывов. В экстремальных погодных условиях достаточно укрыться в помещении, а в случае наводнений подземные убежища могут даже быть опасными.

«Опыт Украины показывает, что в условиях войны наиболее опасно находиться на улице, без всякой защиты и укрытия, - сказал Лемсалу. - Если вам нужно укрыться в условиях угрозы, как можно скорее зайдите в ближайшее помещение, закройте двери, окна и вентиляцию. Во время военного конфликта переместитесь в подвал здания, если его нет - на нижний этаж, подальше от окон и в помещение с прочными стенами».

Дополнительную информацию о подготовке к кризисам можно найти на сайте www.olevalmis.ee.