На международной конференции экс-президент Керсти Кальюлайд безжалостно раскритиковала эстонских ученых за то, что они, по ее мнению, недооценивают серьезность изменения климата. Это вызвало беспокойство у академика Тармо Соомере, который считает, что экс-глава государства нарушает основы демократии и противоречит ценностям, которые сама же отстаивала.
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Экс-президент Кальюлайд публично раскритиковала эстонских ученых
В конце прошлой недели в Таллинне, в Котле культуры, состоялась международная конференция «Научное сотрудничество в Арктике и Антарктике в условиях меняющегося мира» (ориг. Arctic and Antarctic Science Cooperation in a Changing World - прим. пер.). В одной из дискуссий приняла участие Керсти Кальюлайд. В своем выступлении она подвергла эстонских ученых резкой критике, что, мягко говоря, вызвало недоумение у Тармо Соомере, чей второй срок пребывания на посту президента Эстонской академии наук близится к завершению.