Экс-президент Кальюлайд публично раскритиковала эстонских ученых

В конце прошлой недели в Таллинне, в Котле культуры, состоялась международная конференция «​Научное сотрудничество в Арктике и Антарктике в условиях меняющегося мира» (ориг. Arctic and Antarctic Science Cooperation in a Changing World - прим. пер.). В одной из дискуссий приняла участие Керсти Кальюлайд. В своем выступлении она подвергла эстонских ученых резкой критике, что, мягко говоря, вызвало недоумение у Тармо Соомере, чей второй срок пребывания на посту президента Эстонской академии наук близится к завершению.