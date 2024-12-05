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Экс-президент Кальюлайд публично раскритиковала эстонских ученых

Перевод: Ева Ойжинская
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Керсти Кальюлайд на международной полярной конференции в Котле культуры в Таллинне.
Керсти Кальюлайд на международной полярной конференции в Котле культуры в Таллинне. Фото: Kaader videost

На международной конференции экс-президент Керсти Кальюлайд безжалостно раскритиковала эстонских ученых за то, что они, по ее мнению, недооценивают серьезность изменения климата. Это вызвало беспокойство у академика Тармо Соомере, который считает, что экс-глава государства нарушает основы демократии и противоречит ценностям, которые сама же отстаивала.

В конце прошлой недели в Таллинне, в Котле культуры, состоялась международная конференция «​Научное сотрудничество в Арктике и Антарктике в условиях меняющегося мира» (ориг. Arctic and Antarctic Science Cooperation in a Changing World - прим. пер.). В одной из дискуссий приняла участие Керсти Кальюлайд. В своем выступлении она подвергла эстонских ученых резкой критике, что, мягко говоря, вызвало недоумение у Тармо Соомере, чей второй срок пребывания на посту президента Эстонской академии наук близится к завершению.

Кальюлайд заявила, что эстонское научное сообщество не смогло донести до людей всю серьезность проблемы изменения климата. «Эстонское научное сообщество, мягко говоря, крайне неудачно справилось с тем, чтобы помочь нашим политикам объяснить гражданам серьезность климатических изменений», - сказала она во время дискуссионной панели.

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