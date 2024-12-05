На тротуарах каток: в больницу угодил известный нарвский депутат

Нестабильные декабрьские морозы доставили неприятности жителям Нарвы: оказалось, что многие тротуары были не посыпаны песком на утро пятого декабря, хотя ночью была минусовая температура.

О неприятной ситуации на некоторых дорогах на своей Фейсбук-странице написала и депутат городского собрания Катри Райк, для которой падение закончилось визитом в больницу и рекомендацией несколько дней носить шейный бандаж. «Дороги (и политика) в Нарве очень скользкие и опасные», - написала Райк, также поблагодарив персонал Нарвскую больницу за оперативную помощь.

Нарвский журналист и экскурсовод Алексей Иванов тоже отметил, что ситуация оставляет желать лучшего - посыпаны не все пешеходные дороги. «Утром как раз водил экскурсию, все ползали, как черепахи, потому что ужасно скользко. Хорошие дворники у нас не везде», - сказал Иванов.

Вице-мэр по вопросам городского хозяйства Олег Карпиков сообщил Rus.Postimees, что заказанную в прошлом году из Финляндии фрезу использовать пока слишком рано - толщина льда недостаточная и можно повредить асфальт.

«Фрезой можно будет пользоваться, только когда будет толстый лед. Но у нас все улицы должны быть посыпаны. Может быть есть дворы, где дорожки остаются не посыпанными, но это уже вопросы к квартирным товариществам, потому что город за своей территорией следит», - подчеркнул вице-мэр. Он добавил, что сейчас КТ могут «экономить» песок, так как температуры недостаточно низкие, и лед то тает, то снова замерзает.

«Если сыпать на лед, который тает, за ночь он снова замерзнет и весь песок останется внутри. Но мы очень внимательно следим за ситуацией. Я также обратился ко всем товариществам, но заставить их посыпать дорожки мы не можем. Они, наверное, видят в прогнозе, что скоро станет теплее, и думают, что будут только разводить лишнюю грязь», - добавил Карпиков.

Чуть позже Карпиков перезвонил журналисту, заявив, что проехался по городу и лично проверил: по его словам, почти все пешеходные дорожки были посыпаны песком. Также он пообещал, что город обязательно будет следить за ситуацией и дальше.