Вместо огурцов в банках – марихуана: полиция задержала подозреваемого в наркопреступлениях

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юусе сказал, что этого человека подозревают в незаконном выращивании конопли и производстве крупного количества наркотических веществ.

«Он перестроил свою комнату таким образом, чтобы в ней можно было выращивать коноплю. Для этого он установил там различные устройства, включая специальные палатки, вентиляционные трубы и вентиляторы», - объяснил Юусе.

Обнаруженные наркотики. Фото: Ida prefektuur

В ходе обыска полицейские установили, что мужчина изготовил большое количество наркотического вещества марихуаны из выращенного растения конопли. Полицейские нашли в его доме восемь килограммов конопли, которая была упакована в стеклянные банки, целлофановые и бумажные пакеты.

По словам Юусе, как правило, таких людей мотивирует получение значительной прибыли от незаконной деятельности. «Мы выясним в ходе дальнейшего уголовного производства, продавал ли этот человек наркотики и в каком объеме. Мы продолжаем ежедневно работать над тем, чтобы наркотики не попадали на улицы и не угрожали жизни наших граждан», - подчеркнул он.

Юусе отметил, что наркотики представляют опасность не только для жизни и здоровья их потребителей, но и для благополучия общества в целом. В этом году полицейские Идаской префектуры отстранили от вождения более 140 водителей с признаками наркотического опьянения, тогда как годом ранее их было около 30.

«Если спросить у водителей в наркотическом опьянении, почему они садятся за руль, как правило, они отвечают, что употребляли наркотики накануне и считают, что это безопасно. Но это не так. То же самое касается и водителей в алкогольном опьянении - внимание и скорость реакции снижаются в обоих случаях», - заявил Юусе.

По состоянию на октябрь этого года в Эстонии от передозировки наркотиков скончался 71 человек.