Митрополита Александра перезахоронили в Эстонии

«Это часть нашей истории, нашей исторической памяти, которую мы привезли сюда», - сказал митрополит ЭАПЦ Стефан.

Церковь уже много лет занималась вопросом переноса останков митрополита Александра, эмигрировавшего в Стокгольм во время Второй мировой войны и продолжавшего преемственность ЭАПЦ, в Эстонию. Это стало возможным благодаря последовательной работе семьи и родственников митрополита Александра и настоятеля Спасо-преображенского собора в Таллинне Александра (Айвара) Сарапика.

Александр, в миру Александр Паулус, родился 15 февраля 1872 года в Орикюла Вяндрского прихода Пярнуского уезда, учился в Вяндрской православной приходской школе и в 1894 году окончил Рижское духовное училище и Духовную семинарию с призванием викария-учителя. В 1894-1901 годах служил старшим пастором и школьным учителем в приходах Леэзи, Кольга-Яани и Вильянди.

Александр был рукоположен диаконом 26 августа 1901 года и священником 29 августа 1901 года в церкви Св. Иоанна в Риге архиепископом Рижским и Мийтавским (Преображенским) Агафангелом. Затем в 1901-1920 годах Александр служил священником в приходах Кыргессааре, Каркси-Нуйя, Лайузе, Пярну и Сурью.

Архиепископ Псковский Евсевий (Гроздов) и архиепископ Финляндский и Выборгский Серафим (Лукьянов) 5 декабря 1920 года рукоположили его в сан епископа в Александровском соборе Таллинна.

В 1920-1923 годах архиепископ Александр служил архиепископом Таллиннским и всея Эстонии, а после основания Эстонской апостольско-православной церкви в 1923-1944 годах - митрополитом Таллинским и всея Эстонии. Он возглавлял ЭАПЦ в изгнании с 1944 года до своей смерти 18 октября 1953 года.