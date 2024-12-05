Тренер Ефимовой Хенри Хейн: допуск россиян на ЧМ оказался сюрпризом, но для нас ничего не изменится

На прошедшем в датском Вельесе чемпионате Северных стран Ефимова прогнозируемо выиграла на всех трех дистанциях брассом.

«В Дании все было тип-топ. Спринтерская скорость Энели отличная, просто 100 м брассом хотелось бы получше, но все хорошо, проблем нет», - сказал Хейн Postimees.

Ефимова действительно показала очень хорошую спринтерскую скорость, ведь 29,28, за которые она проплыла на 50-метровой предварительной дистанции (в финале результат был на 0,12 секунды хуже), ставят ее на второе место в мировом рейтинге этого года. Ефимова уступает только китаянке Цяньтин Тан (28,76, четвертый результат в мире за всю историю).

Перед чемпионатом Северных стран Хейн поставил перед своей подопечной цель проплыть 100 метров брассом за 1,04, но до реализации не хватило 0,29 секунды. Хейн не видит в этом большой проблемы.

«Мы на каждом соревновании хотим проплыть быстрее 1.04. В этот раз не получилось, но ничего страшного, поскольку мы не использовали пару вещей, которые используем на титульных соревнованиях. Например, перед соревнованием не использовали кофеин. Поэтому небольшой запас есть», - добавил тренер.