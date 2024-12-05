17-летняя Энели Ефимова – самая большая надежда Эстонии на медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет на следующей неделе в Будапеште. Ее тренер Хенри Хейн после последнего тестового соревнования настроен оптимистично.
Тренер Ефимовой Хенри Хейн: допуск россиян на ЧМ оказался сюрпризом, но для нас ничего не изменится
На прошедшем в датском Вельесе чемпионате Северных стран Ефимова прогнозируемо выиграла на всех трех дистанциях брассом.
«В Дании все было тип-топ. Спринтерская скорость Энели отличная, просто 100 м брассом хотелось бы получше, но все хорошо, проблем нет», - сказал Хейн Postimees.
Ефимова действительно показала очень хорошую спринтерскую скорость, ведь 29,28, за которые она проплыла на 50-метровой предварительной дистанции (в финале результат был на 0,12 секунды хуже), ставят ее на второе место в мировом рейтинге этого года. Ефимова уступает только китаянке Цяньтин Тан (28,76, четвертый результат в мире за всю историю).
Перед чемпионатом Северных стран Хейн поставил перед своей подопечной цель проплыть 100 метров брассом за 1,04, но до реализации не хватило 0,29 секунды. Хейн не видит в этом большой проблемы.
«Мы на каждом соревновании хотим проплыть быстрее 1.04. В этот раз не получилось, но ничего страшного, поскольку мы не использовали пару вещей, которые используем на титульных соревнованиях. Например, перед соревнованием не использовали кофеин. Поэтому небольшой запас есть», - добавил тренер.
Летний титул чемпионки Европы и 7-е место на Олимпийских играх были завоеваны на длинной воде, т.е. в 50-метровом бассейне. Теперь буду соревнования на короткой воде. Хейн объясняет, что короткая вода хороша для взрывных спортсменов с лучшей техникой, потому что многое делается на разворотах и под водой. «Но на самом деле большой разницы нет, потому что те, кто доминирует на стандартной дорожке, обычно лидируют и на короткой дорожке», - сказал он.
Для Ефимовой, лучшей эстонской спортсменки прошлого года, чемпионат мира в столице Венгрии начнется в среду, 11 декабря, когда запланированы предварительные заплывы на 100 метров и полуфиналы. Медалисты будут объявлены днем позже. Заплывы на дистанции 50 метров запланированы на 14 и 15 декабря.
Цель – выйти на каждой дистанции в финал. «Если она будет в финале, то всегда может победить. Уровень сильный, поэтому ради медали придется устанавливать личные рекорды», - добавил тренер.
В среду Международная федерация плавания заявила, что разрешит 28 российским спортсменам стартовать на чемпионате мира под нейтральным флагом. Считается, что такой демарш сильнее всего повлияет на Ефимову, которой предстоит соревноваться с лучшей российской брассисткой Евгенией Чикуновой, обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом в обычном бассейне.
«Удивительно, что россиян допустили на страт, поскольку соревнования начинаются меньше, чем через неделю, - подтверждает Хейн. – В дисциплинах Энели собран высший мировой уровень. Конкуренция будет плотнее, но для нас напрямую ничего не изменится, поскольку мы так или иначе хотим выиграть все и быть лучше всех».
Чемпионат мира на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.