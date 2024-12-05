ФОТО Дизайнер: как недорого и красиво украсить новогодний стол

​«Мы советуем для создания максимального эффекта украшать к праздникам весь дом, но есть три ключевые зоны, которые требуют особого внимания: елка, окна и праздничный стол. Нередко стол, за которым собирается вся семья, оказывается обделенным украшениями. Тем не менее, потратив всего несколько евро, его можно превратить в центральный элемент праздника», – делится руководитель отдела интерьеров IKEA Брита Миквере.

Единый стиль: от дома до праздничного стола

Современные праздничные тенденции этого года связаны с созданием уюта в духе северной природы, где ключевую роль играют творчество и экологичность. Это позволяет добавить интерьеру нотку уникальности и волшебства в современном стиле.

Фото: Ikea

Брита Миквере отмечает, что при выборе новых аксессуаров или элементов интерьера важно учитывать их гармонию с уже существующим дизайном: цветом стен и пола, шторами, мебелью. Тот же подход следует применять и при оформлении стола, чтобы он стал продолжением общего стиля вашего дома.

«Использование одинаковых или схожих цветов гирлянд и аксессуаров для украшения стола, новогодней елки и интерьера в целом создаст гармоничную атмосферу. Например, елочные шары и LED гирлянды можно расположить и на столе, дополнив их зеленой гирляндой из хвои. Единый стиль оформления всего дома наполняет пространство ощущением целостности и уюта», – делится дизайнер.

Создаем стиль с помощью разных слоев