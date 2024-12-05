Ставки на комфорт: airBaltic запускает аукцион на апгрейд в бизнес-класс

На официальном сайте airBaltic объясняется, что пассажиры смогут предлагать ставки на места в бизнес-классе, если такие будут доступны на выбранном рейсе. Чем больше сумма, предложенная пассажиром, тем выше его шансы получить апгрейд.

За семь дней до вылета пассажиры получат приглашение по электронной почте, если их билет подходит для участия. В письме будет указана возможность сделать ставку на повышение класса обслуживания.

Ставки можно будет подавать до установленного времени, которое зависит от вылета из аэропорта. После завершения периода подачи заявок airBaltic оценит предложения, принимая во внимание другие ставки и текущую загрузку рейса. Однако авиакомпания подчеркивает, что апгрейд в бизнес-класс никому не гарантирован.

По словам вице-президента airBaltic по клиентскому опыту и отзывам Наталии Кузьминой, новая услуга позволит большему числу пассажиров ощутить комфорт бизнес-класса. Это также станет дополнительным источником доходов для компании.

Кузьмина отметила, что в следующем году планируется расширение сотрудничества с Plusgrade. Будут внедрены новые решения для увеличения доходов авиакомпании.

Пассажирам бизнес-класса предоставляется полный спектр услуг. В него входят приоритетная регистрация, посадка и высадка, места в передней части салона с дополнительным пространством и приватностью, питание на борту, а также быстрый выход после приземления.

В прошлом году airBaltic перевезла 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году. Было выполнено 44 100 рейсов, что на 18,3% превышает показатели предыдущего года.

Финансовые результаты также улучшились. Оборот компании составил 664,289 миллиона евро, что на 33,2% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль airBaltic достигла 33,852 миллиона евро, что стало резким улучшением по сравнению с убытками, зафиксированными в 2022 году.

97,97% акций airBaltic принадлежат Латвии. Остальные 2,03% находятся во владении датского предпринимателя Ларса Туссена через его компанию Aircraft Leasing 1.