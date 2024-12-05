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Вниманию квартирных товариществ! Появилась возможность получить льготный кредит на реновацию дома

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Ремонт многоквартирного дома. Изображение носит иллюстративный характер.
Ремонт многоквартирного дома. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Elmo Riig

Почти три четверти населения страны живут в многоквартирных домах и почти половина - в домах, нуждающихся в ремонте. В многоквартирных домах обычно проводится полная реновация здания, когда помимо теплоизоляции дома полностью обновляется и система вентиляции, что дает большую экономию энергии.

С конца мая при поддержке Европейского инвестиционного фонда (EIF) у квартирных товариществ появилась возможность ходатайствовать о льготном кредите на реновацию многоквартирных домов с целью повышения энергетического класса здания и снижения энергопотребления.

Однако, по словам Марко Кийза, руководителя отдела корпоративного финансирования LHV, среди квартирных товариществ высок интерес к предложению более доступного кредита.

«На основании проектов, реализованных на сегодняшний день, можно сказать, что взявшее кредит квартирное товарищество в среднем состоит из 19 квартир и берет на реновацию кредит в размере 482 тысяч евро на 28 лет. Кредит можно комбинировать с другими формами финансирования, а предлагаемый LHV гибкий период кредитования делает ежемесячный платеж в расчете на квартиру гораздо более посильным», - говорит Кийза.

По его словам, это инвестиции в энергосбережение, поскольку при типичной полной реновации новая, более выгодная маржа по кредиту дает экономию около восьми евро на квартиру в месяц. Не стоит также забывать, что, помимо энергоэффективности, повышается и качество жизни: улучшается воздух в квартире, температура становится более стабильной, исчезают плесень и сырость, дом становится визуально более красивым и опрятным. «Все это вместе повышает и стоимость квартир», - говорит Кийза.

Наибольшее количество проектов реконструкции с помощью LHV сейчас реализуется в Харьюмаа и Пярнумаа - по восемь многоквартирных домов в каждом; в Ляэне-Вирумаа, Вильяндимаа и Вырумаа ремонтируется по пять многоквартирных домов, а в Тартумаа и Хийумаа - по четыре многоквартирных дома.

Для повышения энергетического класса или уменьшения энергопотребления многоквартирных домов LHV предлагает кредит со ставкой 1,29% плюс шестимесячный Euribor.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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