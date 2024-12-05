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Неисправность кабеля оставила клиентов Telia без связи

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Главный офис Telia Eesti.
Главный офис Telia Eesti. Фото: Telia

У клиентов Telia в районе Кийли сегодня ночью пропало интернет-соединение. Представитель компании сообщил, что причиной стала неисправность кабеля.

В ответе Telia на запрос Postimees было указано, что в районе Кийли произошла поломка кабеля, из-за чего около 300 клиентов Telia остались без интернета.

«Мы занимаемся решением проблемы, и, согласно текущей информации, неисправность будет устранена примерно к 18:00 вечера», - сообщили в телекоммуникационной компании.

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