У клиентов Telia в районе Кийли сегодня ночью пропало интернет-соединение. Представитель компании сообщил, что причиной стала неисправность кабеля.
Неисправность кабеля оставила клиентов Telia без связи
В ответе Telia на запрос Postimees было указано, что в районе Кийли произошла поломка кабеля, из-за чего около 300 клиентов Telia остались без интернета.
«Мы занимаемся решением проблемы, и, согласно текущей информации, неисправность будет устранена примерно к 18:00 вечера», - сообщили в телекоммуникационной компании.