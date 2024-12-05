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Эстония планирует направить на международные военные операции военнослужащих Сил обороны (1)

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Силы обороны. Иллюстративное фото.
Силы обороны. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Вчера вечером Рийгикогу одобрил законопроекты Министерства обороны, которые позволят Эстонии в следующем году принять участие в международных военных операциях с привлечением до 128 военнослужащих Сил обороны.

«Для Эстонии крайне важно, чтобы мы были готовы поддержать наших ближайших союзников в зарубежных операциях, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью. В настоящее время наш самый большой вклад – в Ираке, где сейчас находится 110 военнослужащих Сил обороны», сказал министр обороны Ханно Певкур, отметив, что Эстония вместе со своими союзниками неизменно оценивает пожелания принимающей страны и местные условия безопасности в рамках любой операции, лишь затем принимая решение о конкретных мерах.

Эстония продолжит участвовать в операциях НАТО, ЕС и ООН, командируя штабных офицеров. С июня этого года Эстония с одним военнослужащим Сил обороны участвует в операции Европейского союза EUNAVFOR Aspides в регионе Красного моря.

Нападения повстанцев-хуситов на торговые и военные корабли в Красном море ухудшили ситуацию с безопасностью во всем регионе. Военная операция, начатая Европейским союзом, направлена на восстановление свободы судоходства в Красном море и обеспечение безопасности судов в данном регионе путем их защиты от нападений и сопровождения в районе проведения операции.

Эстония также готова внести свой вклад в силы быстрого реагирования НАТО (ARF/SNF – Allied Reaction Force, Standing Naval Forces), предоставив до 76 военнослужащих Сил обороны, включая экипаж тральщика и отдельного штабного офицера.

Кроме того, Силы обороны готовы принять участие в возглавляемых Соединенным Королевством объединенных экспедиционных силах (JEF), выделив для этого до 24 военнослужащих. В центре внимания JEF – обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря и в Северной Атлантике, что способствует укреплению обороноспособности и потенциала сдерживания в странах Балтии.

В этом месяце Эстония проведет в Таллинне встречу глав государств, участвующих в объединенных экспедиционных силах (JEF), для обсуждения вопросов региональной безопасности и поддержки Украины.

Как и в предыдущие годы, правительство получило мандат на возможное первоначальное и срочное участие в следующем году в международной военной операции под руководством НАТО, одной из стран-членов альянса, ЕС или ООН, с привлечением до 100 военнослужащих Сил обороны.

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