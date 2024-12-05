Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ фактически вдоль всего фронта на Донбассе, и на нескольких участках для украинских военных складывается критическая ситуация. Но если в прошлом армия РФ занималась «мясными штурмами», то в ходе нынешнего наступления она использует малые группы, часто передвигающиеся на мотоциклах, «жигулях» и электросамокатах.
Без «мясных штурмов». Как российские войска меняют тактику на войне в Украине и почему это приносит успехи
Еще год назад так называемые «мясные штурмы» были распространенным способом прорыва и продвижения российской армии, особенно во время затяжных сражений, такие как битвы за Бахмут и Авдеевку.
В таких боях группа из нескольких десятков российских солдат атаковала позиции противника, передвигаясь по открытому полю, обычно без сопровождения техники. Эта тактика многим напоминала окопные сражения Первой мировой войны.
Такие наступления стали называть «мясными штурмами», поскольку солдаты погибали под шквалом огня противника, после чего следовала новая волна атаки. За счет неимоверных потерь российская армия медленно продвигалась вперед, выдавливая украинцев с позиций.
Почему больше нет «мясных штурмов»
Сейчас повсеместное использование аэроразведки и FPV-дронов меняет методы ведения войны в Украине.
Беспилотники и летающие устройства-камикадзе просто не позволяют пехоте спокойно перемещаться на поле боя, и в итоге атаки большими группами становятся бессмысленными.
Судя по рассказам украинских военных, которые отбивают нынешнее наступление российской армии на Донбассе, Москва уже не прибегает к тактике «мясных штурмов».
В последнее время россияне не атакуют большими соединениями, а в основном передвигаются малыми группами, говорит сержант Иван Клебанюк, командир взвода беспилотных авиационных комплексов 2-го егерского батальона 68-й бригады ВСУ.
Его подразделение работает под Покровском, где уже несколько месяцев российская армия пытается прорвать оборону этого крупного логистического центра.
Попытки захвата позиций часто проходят с использованием колонны, во главе которой идет тяжелая бронированная техника -танк либо БТР. «За ним могут идти мотоциклы, багги (квадроциклы), "жигули" с обрезанными крышами, т. е. любой транспорт, который может передвигаться», - рассказывает сержант Клебанюк.
Иногда передвижения проходят без прикрытия тяжелой бронетехники.
«Как только они вступают в контакт с нашей позицией, они отходят на 200-300 метров, - продолжает сержант. - И в тот квадрат, где был контакт, начинает лететь все - летят FPV-дроны, работает артиллерия и танки, пускают кассеты "Градов". Они ровняют с землей всю посадку, и потом их группа пытается зайти дальше».
Электросамокаты и сетки
Мобильность используемой гражданской техники дает определенное преимущество, говорит солдат Анатолий из 72-й бригады с Кураховского участка фронта. «Поражать багги, мотоциклы или электросамокаты - а бывает и такое - намного сложнее из-за их высокой скорости и малых размеров», - объясняет он.
В некоторых случаях, говорит Анатолий, россияне на своих транспортных средствах пытаются вплотную подъехать к их позиции и забросать ее противотанковыми минами.
Бесконечные атаки малыми группами в колоннах проходят и в Великой Новоселке, крупном укрепленном районе ВСУ, который прикрывает фланги как на Запорожском направлении, так и около города Курахово на востоке.
В одной из недавних атак несколько транспортеров МТ-ЛБ с пехотинцами пытались прорваться к селу. Транспортеры были обвешаны сетками и так называемыми «мангалами» против дронов. Во главе колонны шел танк с ножевым тралом, который расчищал путь от мин.
Но аэроразведка Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого обнаружила их движение и уничтожила всю технику с помощью FPV-дронов.
«У россиян главное не техника. Им неважно, если ее сожгут. Им главное - доставить пехоту в нужный пункт», - рассказывает заместитель командира 3-го механизированного батальона Президентской бригады с позывным «Аркас».
«Поэтому в той атаке мы сперва пропустили танк, отработали по той бронетехнике, которая везла непосредственно пехоту. И уже потом уничтожили танк».
Летающие гранатометы: как с этим борются ВСУ
По словам «Аркаса», броневая машина во главе колонны всегда защищена средствами радиоэлектронной борьбы. Она закрывает определенный радиус и поэтому достать идущую за ней технику очень сложно. Один из выходов - это облететь колонну и ударить сзади.
В батальоне «Аркаса», пилоты также экспериментируют с гранатометом, установленным на дрон. Когда FPV-дроны не могут подлететь близко, теряют картинку и РЭБ глушит их сигнал, то эти летающие гранатометы открывают огонь на расстоянии, чтобы вывести РЭБ из строя.
Даже на тех участках, где местность не позволяет использовать технику для атак, штурмы россиян обычно не идут большими группами.
На северном фланге Торецка, где линия фронта идет вдоль канала, российские военные передвигаются по одному либо по двое, говорит старший лейтенант Евгений Алхимов из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Такими одиночными перебежками они собираются рядом с украинскими позициями. «Когда их количество достигает 5-8 человек, они атакуют», - поясняет старший лейтенант Алхимов.
С наступлением зимы погода больше помогает россиянам. «Утром стоит туман. Из-за мороза земля становится твердой, и врагу намного легче перемещаться. Часто мы их видим только на подъездах к нашим позициям», - поясняет сержант Клебанюк.
Когда начинается дождь или снег, разведывательные дроны ВСУ не могут подняться в небо, поэтому войска теряют возможность следить за передвижением противника.
На мое замечание, что в таких условиях не могут проводить воздушную разведку и российские военные, сержант Клебанюк только покачал головой. Их это не останавливает, поскольку они хотят достичь прорыва любой ценой, сказал он.
Преимущество в живой силе и вооружениях
Впрочем, продвижение россиян на нескольких участках фронта объясняется не столько тактикой, сколько преимуществом в вооружении и живой силе. Именно эти факторы вынуждают украинцев отступать.
Недавно, во время очередного штурма на южном фланге Курахова, двое российских солдат на мотоцикле смогли добраться до украинской позиции и забраться в окопы, расстреляв сидящих там бойцов.
«Начинаются попытки их выбить. Подойти к окопу нельзя - точечно работают их дроны», — вспоминает тот штурм Анатолий. Пока все внимание было приковано к этим окопам, началось наступление на другой стороне.
«В результате на двух флангах одновременно идут бои, тут [россияне] завели группу под прикрытием бэхи (БТР) прямо в центр между двумя флангами. По факту прямо в лоб прошли, потому что его прикрыть элементарно было некому из-за нехватки людей на тот момент», - говорит Анатолий.
В результате украинские военные потеряли треть села. И такие штурмы повторяются снова и снова.
Тактика российских сил на войне в Украине, возможно, и поменялась, но отношение военного руководства к солдатам, по всей видимости, осталось прежним.
Ведь для бойца добраться до позиции противника на мотоцикле - это зачастую такая же миссия в один конец, как и при «мясных штурмах».
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