Без «мясных штурмов». Как российские войска меняют тактику на войне в Украине и почему это приносит успехи

Иногда передвижения проходят без прикрытия тяжелой бронетехники.

«Как только они вступают в контакт с нашей позицией, они отходят на 200-300 метров, - продолжает сержант. - И в тот квадрат, где был контакт, начинает лететь все - летят FPV-дроны, работает артиллерия и танки, пускают кассеты "Градов". Они ровняют с землей всю посадку, и потом их группа пытается зайти дальше».

Электросамокаты и сетки

Мобильность используемой гражданской техники дает определенное преимущество, говорит солдат Анатолий из 72-й бригады с Кураховского участка фронта. «Поражать багги, мотоциклы или электросамокаты - а бывает и такое - намного сложнее из-за их высокой скорости и малых размеров», - объясняет он.

В некоторых случаях, говорит Анатолий, россияне на своих транспортных средствах пытаются вплотную подъехать к их позиции и забросать ее противотанковыми минами.

Бесконечные атаки малыми группами в колоннах проходят и в Великой Новоселке, крупном укрепленном районе ВСУ, который прикрывает фланги как на Запорожском направлении, так и около города Курахово на востоке.

В одной из недавних атак несколько транспортеров МТ-ЛБ с пехотинцами пытались прорваться к селу. Транспортеры были обвешаны сетками и так называемыми «мангалами» против дронов. Во главе колонны шел танк с ножевым тралом, который расчищал путь от мин.

Но аэроразведка Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого обнаружила их движение и уничтожила всю технику с помощью FPV-дронов.