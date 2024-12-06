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Конец связи? Что станет с интернетом, если будут повреждены эстонские кабели

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Так выглядит подводный магистральный интернет-кабель.
Так выглядит подводный магистральный интернет-кабель. Фото: Basslink/ICPC

В последнее время участились случаи обрывов телекоммуникационных кабелей: Германия, Швеция, Финляндия. Примеров много, и они все ближе к Эстонии. Rus.Postimees выяснил, грозит ли местным пользователям отключение от интернета, если подобное случится у нас, и что в принципе можно сделать, чтобы избежать таких, намеренных или нет, ситуаций SOS.

На днях на Балтике произошло очередное ЧП в работе интернет-инфраструктуры: был поврежден магистральный кабель связи, который связывает Финляндию со Швецией. В середине ноября в Балтийском море были перерезаны два других оптоволоконных подводных кабеля: один - между Литвой и Швецией, другой - между Финляндией и Германией.

Наконец, в прошлом году были одновременно повреждены газопровод Balticconnector и магистральный кабель связи между Эстонией и Финляндией. Власти этих стран позже пришли к выводу, что газопровод и кабель были повреждены якорем, волочившимся по дну за китайским контейнеровозом, но не смогли выяснить, было ли это случайностью или диверсией.

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