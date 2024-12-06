Конец связи? Что станет с интернетом, если будут повреждены эстонские кабели

На днях на Балтике произошло очередное ЧП в работе интернет-инфраструктуры: был поврежден магистральный кабель связи, который связывает Финляндию со Швецией. В середине ноября в Балтийском море были перерезаны два других оптоволоконных подводных кабеля: один - между Литвой и Швецией, другой - между Финляндией и Германией.

Наконец, в прошлом году были одновременно повреждены газопровод Balticconnector и магистральный кабель связи между Эстонией и Финляндией. Власти этих стран позже пришли к выводу, что газопровод и кабель были повреждены якорем, волочившимся по дну за китайским контейнеровозом, но не смогли выяснить, было ли это случайностью или диверсией.