В последнее время участились случаи обрывов телекоммуникационных кабелей: Германия, Швеция, Финляндия. Примеров много, и они все ближе к Эстонии. Rus.Postimees выяснил, грозит ли местным пользователям отключение от интернета, если подобное случится у нас, и что в принципе можно сделать, чтобы избежать таких, намеренных или нет, ситуаций SOS.
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Конец связи? Что станет с интернетом, если будут повреждены эстонские кабели
На днях на Балтике произошло очередное ЧП в работе интернет-инфраструктуры: был поврежден магистральный кабель связи, который связывает Финляндию со Швецией. В середине ноября в Балтийском море были перерезаны два других оптоволоконных подводных кабеля: один - между Литвой и Швецией, другой - между Финляндией и Германией.